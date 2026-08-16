Se viene un diluvio histórico con 48 horas de fuertes tormentas: se esperan lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento. (Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó tormentas fuertes para Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos durante un fin de semana extra largo marcado por la inestabilidad.

Según el informe oficial, se espera un episodio de 48 horas con lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento que podría convertirse en uno de los eventos climáticos más relevantes del mes en la región.

El aviso rige para el domingo 16 y el lunes 17 de agosto , con alerta amarilla vigente en las tres provincias.

Este fenómeno forma parte de un escenario de inestabilidad que afecta al centro y noreste del país, generado por la combinación de aire húmedo y el avance de un sistema frontal.

El clima en Argentina sigue así bajo la lupa del organismo, que actualiza sus boletines de manera constante para anticipar el impacto en cada provincia.

Se viene un diluvio histórico con 72 horas de fuertes tormentas: se esperan lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento,

Localidades afectadas por las fuertes tormentas

Concepción.

Curuzú Cuatiá.

Mercedes

San Roque.

Sauce

General Obligado.

San Javier.

Vera.

Concordia.Federación.

Federal.

Feliciano.

San Salvado.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

La alerta amarilla indica que la provincia podría verse afectada por un fenómeno de cierta intensidad que, si bien no reviste peligro inmediato para la mayoría de las actividades, exige prestar atención a la evolución del tiempo.

En este caso, el organismo advierte sobre tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían derivar en lluvias abundantes en cortos períodos, granizo y ráfagas de viento en Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Por otro lado, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: