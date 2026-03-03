América Latina avanza hacia uno de los planes de infraestructura más desafiantes de las últimas décadas: el Tren Bioceánico de Integración, un corredor ferroviario diseñado para conectar el Atlántico con el Pacífico a lo largo de varios países sudamericanos. El proyecto apunta a transformar la dinámica del comercio regional, al facilitar el traslado de mercaderías, reducir tiempos de transporte y abaratar los costos logísticos entre economías clave como Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay y Argentina. Impulsado con fuerza por Bolivia y Brasil, el trazado ferroviario busca posicionarse como una alternativa estratégica al transporte marítimo, acortando distancias hacia los mercados de Asia y Europa y reforzando la integración económica del continente. El Tren Bioceánico de Integración está diseñado para cubrir un trayecto superior a los 3.700 kilómetros, enlazando el puerto de Santos, en Brasil, sobre el Atlántico, con el puerto de Ilo, en Perú, en la costa del Pacífico. El recorrido atravesará el territorio boliviano como nodo central y contará con ramales estratégicos hacia Argentina y Paraguay, con el objetivo de articular al Cono Sur dentro de una red ferroviaria integrada y de alcance continental. El recorrido central del proyecto conectará puntos estratégicos del interior sudamericano, pasando por Campo Grande, en Brasil, Santa Cruz de la Sierra y La Paz, en Bolivia, antes de cruzar por Desaguadero y culminar en el puerto de Ilo, en Perú. Esta infraestructura permitiría trasladar cargas agrícolas, mineras e industriales entre ambos océanos en menos de 10 días, frente a los cerca de 30 días que hoy demanda el transporte marítimo tradicional. La iniciativa apunta a profundizar la integración económica regional, optimizar los costos logísticos del comercio exterior y dinamizar economías del interior que históricamente quedaron al margen de los grandes corredores portuarios. Además de su impacto comercial, el tren es visto como una herramienta para equilibrar el desarrollo territorial, fortaleciendo la infraestructura y la conectividad de zonas rurales y ciudades intermedias. El costo estimado del Tren Bioceánico supera los 10.000 millones de dólares, y ha despertado el interés de potencias como China y Alemania, que han ofrecido apoyo técnico y financiero. Mientras China busca fortalecer sus rutas comerciales hacia América Latina, Alemania ha mostrado disposición a aportar tecnología ferroviaria avanzada y experiencia en grandes obras de infraestructura. El financiamiento se encuentra en evaluación, y los gobiernos participantes analizan distintas modalidades de cooperación público-privada para concretar el proyecto sin comprometer la estabilidad fiscal de los países involucrados. Aunque el proyecto se encuentra en fase de planificación, en 2025 los gobiernos de Bolivia, Brasil y Perú retomaron los estudios de factibilidad técnica y ambiental. El objetivo es iniciar la primera etapa del corredor en los próximos años, priorizando los tramos que presentan mayor viabilidad económica y logística. Los países participantes también buscan la cooperación de organismos internacionales y bancos de desarrollo para asegurar el financiamiento y la supervisión de la obra.