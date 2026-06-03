En esta noticia El ataque en el aeropuerto de Kuwait

La tensión y los ataques cruzados en Medio Oriente repuntaron este miércoles. Drones iraníes impactaron contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait poco después de que Teherán acusara a ese país y a Bahréin de permitir que Estados Unidos utilizara su territorio con fines militares. En particular, ambas naciones acusaron al país norteamericano de lanzar ataques contra un petrolero y una de sus islas.

El ataque, que dejó al menos un muerto y más de 60 heridos y obligó a suspender el tráfico aéreo. Pone a prueba el alto el fuego anunciado el pasado 8 de abril entre Irán y Estados Unidos, que en gran medida se mantiene pese a golpes esporádicos.

El ataque en el aeropuerto de Kuwait

“Drones enemigos atacaron hoy la terminal de pasajeros (T1) del Aeropuerto Internacional de Kuwait, en el marco de una agresión iraní, lo que provocó importantes daños materiales y dejó varias personas heridas”, indicaron las fuerzas militares en la red social X.

El portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah al-Sanad, sostuvo que se enviaron 25 ambulancias al Aeropuerto Internacional de Kuwait, y agregó que “ se atendió a 63 heridos y se los distribuyó entre los hospitales ... Esto incluye lesiones graves... como heridas en la cabeza, hemorragias cerebrales, amputaciones y lesiones causadas por explosiones”.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán acusaron a Estados Unidos de atacar una torre de comunicaciones en la isla iraní de Qeshm.

El ataque en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. Fuente: UGC Social Media

“En respuesta a esta agresión, su base aérea y los helicópteros ubicados en uno de los países de la región, así como el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense, fueron atacados con misiles y drones por la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución”, señalaron.

Previamente, el ejército estadounidense había informado que había “neutralizado con éxito” una serie de ataques iraníes con misiles y drones contra Kuwait y Barhein, y de que había llevado a cabo bombardeos en la isla iraní de Qeshm.

“Dos misiles iraníes lanzados hacia Kuwait cayeron antes de alcanzar el territorio o se desintegraron en vuelo, y tres misiles lanzados contra Bahrein fueron interceptados inmediatamente por las defensas aéreas estadounidenses y barheiníes”, precisó el Mando Central para Oriente Medio.