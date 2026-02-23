El tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Congreso de la Nación concentró gran parte de la atención pública. Más allá de las noticias, este interés de los argentinos se vio reflejado en Google, donde miles de usuarios buscaron detalles sobre los cambios propuestos, artículos específicos y el posible impacto de la nueva normativa. Con los datos de Google Trends, la herramienta gratuita que permite visualizar el volumen y la tendencia de las consultas de los internautas en tiempo real, notamos cómo las dudas van desde la curiosidad general hacia la búsqueda de detalles normativos específicos del proyecto de ley de Reforma Laboral. El interés por la reforma laboral no fue igual en todo el país. Según los registros de Google Trends, que mide la intensidad de las búsquedas en una escala de 0 a 100, las provincias del sur y el área central del país lideraron las consultas. Uno de los puntos más reveladores del análisis de las últimas 24 horas es la explosión de búsquedas relacionadas con el “Artículo 44”. Originalmente, este apartado proponía cambios en el pago de licencias por enfermedad, y aunque fue eliminado del proyecto para lograr el consenso, el rastro digital es innegable. El análisis de las consultas relacionadas también revela que el interés del público se centró en ciertas figuras y en el paro encarado por la CGT en rechazo a dicha reforma. Según los datos de aumento en las búsquedas: La consulta “Marcela Pagano” registró un incremento del +1.150%, exhibiendo que fue uno de los nombres más asociados al tema tras sus intervenciones durante la sesión. Por su parte, “Paro CGT reforma laboral” creció un +450%, ya que la jornada de protesta de la central obrera llevó a los usuarios a buscar información sobre, por ejemplo, servicios disponibles o afectados durante el día del tratamiento del proyecto. A diferencia de una encuesta tradicional, Google Trends no pregunta a las personas qué piensan, sino que muestra qué están buscando de forma espontánea. Lo que exhibe la plataforma es un índice de interés relativo: no revela la cantidad exacta de búsquedas, sino que normaliza los datos en una escala de 0 a 100, siendo 100 el momento o el lugar con la mayor popularidad de un término en un periodo de tiempo específico. Por su parte, Breakout o bien Aumento puntual refiere a un término que tuvo un crecimiento de interés superior al 5.000%.