En esta noticia Quién es quién: los nombres detrás de las búsquedas en Google

No importa si es por curiosidad, por desconfianza o simplemente para no quedar afuera de la charla en el grupo de WhatsApp, todos terminamos escribiendo en Google “Quién es...” para estar al día con el personaje del momento.

A través de Google Trends, la herramienta gratuita que mide el pulso del interés público, analizamos los nombres que marcaron las búsquedas en los últimos 30 días.

Google Trends: ¿qué significa que un término esté “En aumento”?

En las imágenes vemos la etiqueta “Breakout” (o aumento puntual). Esto no significa que sean las personas más famosas de la historia, sino que el interés por ellas creció de forma repentina y desproporcionada en comparación con el mes anterior. Es, básicamente, el reflejo de la noticia del momento.

Que un nombre aparezca al tope de la lista no significa necesariamente que se lo googleó de forma pareja durante todo el mes sino que, en la suma total de consultas de estos 30 días, ese personaje concentró la mayor cantidad de búsquedas en Google.

Lautaro Rojas

Es el nombre que lidera el crecimiento de los últimos 30 días. El interés explotó luego de que se presentara en la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026.

Yeison Jiménez

Un caso de conmoción. Elcélebre cantante colombiano de música popular falleció el 10 de enero en un trágico accidente aéreo a sus 34 años. Tras conocerse la noticia, muchos se volcaron al buscador más usado de la Argentina para saber no sólo quién era sino, además, conocer su legado musical.

¿Quién es el gobernador de Chubut?

Ignacio “Nacho” Torres, el gobernador de Chubut se mantiene firme en el radar de consultas en el marco de los incendios forestales en la Patagonia.

Marco Rubio

El Secretario de Estado de Estados Unidos registró su pico de búsquedas el 4 de enero, horas después de la captura de Nicolás Maduro. Por entonces, Rubio dio una serie de entrevistas clave donde se posicionó como el estratega de la política exterior de Donald Trump.

Delcy Rodríguez

En línea con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela a principios de enero, juró como presidenta encargada y todos los ojos se pusieron en ella.

Evelyn de MasterChef

Se trata de Evelyn Botto, locutora y conductora. Fue tendencia absoluta tras su paso por MasterChef Celebrity.

El gráfico de interés muestra un pico máximo el 17 de enero. Este aumento repentino coincide exactamente con dos noticias en simultáneo: su eliminación del reality show y las versiones de su primera crisis de pareja con su novio, Fede Bal.

Tamara Bella

En el mundo del espectáculo, su nombre se disparó debido a rumores de un supuesto vínculo con Luciano Castro, quien fue semanas atrás el “hombre del momento” luego de que se conociera el coqueteo que mantuvo con una mujer estando en pareja con la actriz Griselda Siciliani.