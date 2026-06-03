Trump aseguró que Jameneí “está involucrado” en el proceso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que consideraría encontrarse con el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. En una entrevista para el pódcast Pod Force One del New York Post, Trump dijo: “Me encantaría conocer a todo el mundo. Me gustaría conocerlo y probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas”.

Trump aseguró que Jameneí “está involucrado” en el proceso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, que ya se extiende más de tres meses. “Dicen que él da su aprobación, porque así ha sido durante mucho, mucho tiempo. Su padre y luego él, supongo que es una sucesión”, apuntó.

Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado líder supremo de iraní después de que el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán acabara con la vida de su padre, Alí Jameneí, quien lideró el país desde 1989.

Por su parte, el jefe de la Casa Blanca afirmó que Irán aceptó no tener armas nucleares. “Ya han acordado que no van a tener un arma nuclear”, señaló. Sin embargo, medios iraníes señalan que el posible acuerdo sigue bajo revisión y que Teherán aún no respondió, mientras la guerra se acerca a su día 100.

EFE

Asimismo, Trump no descarta mantener el bloqueo que impuso sobre el estrecho de Ormuz hasta el Día del Trabajo (7 de septiembre), aunque avanza que lo ve “poco probable”. “No lo sé. Quiero decir, creo que podría estar cerrado hasta el Día del Trabajo, pero lo veo improbable. Creo que lo tendremos. Creo que esto se resolverá con bastante rapidez”, dijo.

Trump se mostró optimista respecto a alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y dijo que las conversaciones están “evolucionando rápidamente”. “Creo que esto se resolverá con bastante rapidez”, afirmó.

Trump, sobre el cruce con Netanyahu: “Trabajado muy bien juntos”

En otro pasaje de la entrevista, Trump confirmó que llamó “un completo loco” al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una llamada telefónica el lunes, pero insistió en que han “trabajado muy bien juntos”. “Me inquietaba un poco su constante conflicto con el Líbano”, declaró el mandatario estadounidense.

Los ataques han puesto en peligro las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán debido a la insistencia de Teherán en que cesen los ataques israelíes contra Hezbolá antes de que se alcance un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y, posteriormente, desmantelar el programa nuclear iraní.

“Hemos trabajado muy bien juntos. Me cae muy bien Bibi. Y trabajo muy bien con él”, insistió Trump tras confirmar su acalorado arrebato en el que exigió a Netanyahu que se calmara. “Soy un presidente en tiempos de guerra”, le dijo el gobernante, y añadió: “Él es un primer ministro en tiempos de guerra”.