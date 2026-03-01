Francia, Alemania y el Reino Unido dieron un paso sin precedentes en su postura frente a Irán al advertir este domingo que están dispuestos a tomar medidas militares para destruir la capacidad iraní de lanzar misiles y drones. La declaración conjunta firmada por los tres países europeos, conocidos colectivamente como el E3, marca una escalada significativa en la tensión entre Europa e Irán, y supone el anuncio más contundente que estas potencias han realizado en el contexto del actual conflicto en Oriente Próximo. En el comunicado, que publica la agencia EFE, los tres gobiernos señalaron que “tomarán medidas para defender sus intereses y los de sus aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen”. La inclusión del término “en su origen” es especialmente reveladora, ya que implica que Europa estaría contemplando la posibilidad de actuar directamente en territorio iraní, algo que hasta ahora habría resultado impensable en el discurso público de estos países. El comunicado también precisó que los tres países han acordado colaborar con Estados Unidos y con los aliados regionales en esta cuestión, lo que sugiere una coordinación más estrecha con Washington en lo que respecta a la estrategia frente a Teherán. Los líderes que respaldaron la declaración, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer, condenaron con términos duros los ataques que Irán ha lanzado recientemente contra varios países de la región. Los calificaron de “indiscriminados y desproporcionados” y denunciaron especialmente que Teherán hubiera dirigido sus misiles contra naciones que, según indicaron, no habían participado en las operaciones militares iniciales llevadas a cabo por Estados Unidos e Israel. Esta distinción apunta a una preocupación profunda: que Irán está ampliando deliberadamente el radio de sus represalias más allá de los actores directamente involucrados en los ataques originales. La advertencia europea no se produce en el vacío. Los tres países tienen ya constancia directa de los efectos de la campaña iraní. Uno de los ataques con drones lanzados por Irán impactó en un hangar naval militar francés ubicado en el puerto de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, causando daños materiales aunque sin víctimas. Por su parte, el Ministerio de Defensa británico confirmó que un cazabombardero Typhoon, en el marco de una misión conjunta con Qatar, neutralizó un dron iraní que tenía como objetivo ese país aliado. Estas no son agresiones hipotéticas ni amenazas abstractas; son incidentes concretos que han involucrado directamente a fuerzas militares europeas desplegadas en la región. La declaración también refleja la creciente inquietud de las capitales europeas por la seguridad de su personal militar y sus ciudadanos presentes en Oriente Próximo. Las represalias iraníes han golpeado a países como Bahréin, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, todos ellos socios o aliados de los europeos en la región. Israel, que junto a Estados Unidos emprendió los ataques originales contra territorio iraní, también ha estado en el punto de mira de Teherán. El llamamiento final del comunicado exige a Irán que ponga fin “de inmediato” a estos ataques. Sin embargo, el tono del mensaje va mucho más allá de una simple petición diplomática. Al vincular esa demanda a una amenaza explícita de intervención militar, el E3 está transmitiendo a Teherán que la paciencia europea tiene un límite claro. Lo que resta por ver es si esta advertencia logrará disuadir a Irán o si, por el contrario, el conflicto continuará escalando hacia un enfrentamiento más amplio en el que Europa podría verse arrastrada de forma directa.