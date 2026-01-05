La explosión de búsquedas en Google por el conjunto de Nike de Nicolás Maduro tras su arresto

El sábado 3 de enero, el mundo puso su mirada sobre una sola imagen: la primera fotografía de Nicolás Maduro bajo custodia tras su arresto por parte de Estados Unidos. Pero mientras las noticias analizaban las implicancias políticas del hecho, el rastro de los internautas contaba otra historia.

Esto es lo que permite ver Google Trends, una herramienta que funciona como un termómetro de la curiosidad: nos muestra, minuto a minuto (y también a lo largo del tiempo), qué temas están siendo los más buscados en Google.

Tras conocerse la primera imagen del venezolano arrestado, el foco de los usuarios se desplazó desde la detención hacia un detalle visual: el conjunto deportivo de dos piezas, color gris, de la marca Nike que vestía el exmandatario.

El pico de interés por Nike tras la foto de Maduro detenido

Al observar el interés a lo largo del tiempo de los últimos 7 días, se nota con claridad cómo la marca Nike venía con un volumen de búsqueda estable hasta que el impacto de la noticia disparó la curva hacia su punto máximo.

La plataforma exhibe el pico de búsquedas en torno a la marca de ropa deportiva tras conocerse la imagen de Nicolás Maduro luciendo un conjunto de dos piezas de Nike.

Este 5 de enero, ese interés sigue en niveles altos, lo que demuestra que la imagen de Maduro detenido, y vestido con Nike, sigue generando conversación.

Consultas relacionadas: Maduro, el conjunto Nike y el fenómeno “Breakout”

Lo más revelador aparece cuando entramos en las tendencias de búsqueda específicas, donde la plataforma nos muestra que las búsquedas más explosivas no tenían tanto que ver con la adquisición de un producto de Nike sino con el “modelo”.

Términos como "maduro nike", "conjunto nike de maduro" y "nike conjunto maduro" figuran con un "Aumento puntual", la categoría que usa la herramienta para indicar que una búsqueda se volvió masiva repentinamente.

Lo primero que explotó en búsquedas no fue el nombre de un diseño de la marca deportiva, sino la combinación del personaje con la marca.

Términos como “maduro nike” o “conjunto nike de maduro” fueron los que primero saltaron como aumentos puntuales.

La lupa sobre el “Nike Tech Fleece”

Una vez que pasó el shock inicial de la vestimenta que lucía Nicolás Maduro en la primera foto que le tomaron arrestado, la curiosidad se volvió más específica.

Ahí, el buscador registró que muchos querían saber exactamente qué modelo era ese equipo gris.

Las búsquedas de “ nike tech fleece maduro ” saltaron un 1.950%.

El término “nike tech fleece gris” subió un 1.300%.

Si los usuarios googlearon el nombre del conjunto deportivo para adquirirlo nos enteraremos más adelante. Por momento, contamos con el registro de Google como testigo del interés espontáneo por un detalle que, para muchos, terminó siendo tan protagonista como la noticia misma.