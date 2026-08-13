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Llega el Día del Niño a la Argentina y los últimos descuentos vuelven a hacerse presente en algunos comercios de la región. En la lista de beneficios bancarios que se lanzan durante esta temporada, Banco Provincia confirmó las últimas jornadas de promociones para este viernes 14 y sábado 15 de agosto para todos aquellos ciudadanos que realicen compras con tarjetas de crédito Visa y MasterCard.

El esquema de ofertas y ventajas que lanzó la entidad bancaria permite a los clientes combinarlos de determinada manera para alcanzar un ahorro de hasta el 30% y cuotas sin interés con determinadas modalidades de pago.

Banco Provincia lanza los últimos descuentos por el Día del Niño este viernes y sábado: cómo acceder a la promoción

En función del comunicado que publicó el Banco Provincia, los regalos por el Día del Niño podrían conseguirse con hasta un 30% de descuento durante este viernes 14 y sábado 15 de agosto .

Serán las últimas dos jornadas con esta oferta especial de la entidad, que permitirá acceder a un 20% de descuento y 4 o 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard en comercios adheridos de todo el territorio bonaerense.

Según Banco Provincia, los regalos por el Día del Niño podrían conseguirse con hasta un 30% de descuento durante este viernes 14 y sábado 15 de agosto. (Fuente: Shutterstock - IA) Shutterstock (editado con IA)

Además, aquellos clientes que aprovechen la promoción pagando con su tarjeta Visa Crédito desde Cuenta DNI mediante NFC tendrán un 10% adicional de descuento . Cabe destacar que esta modalidad está disponible exclusivamente para dispositivos Android.

Qué comercios participan de los beneficios especiales por el Día del Niño

La campaña de Banco Provincia alcanza a comercios adheridos relacionados con el universo infantil y familiar, entre los que aparecen jugueterías, bicicleterías, casas de deportes, librerías e indumentaria, además de otros establecimientos incluidos en la promoción especial .

Los beneficios ya habían estado disponibles el viernes 7 y sábado 8 de agosto, por lo que las jornadas del 14 y 15 de agosto representan las últimas oportunidades informadas para acceder a la campaña con tarjetas de crédito.

Por otra parte, Provincia Compras también tuvo una acción especial del martes 4 al viernes 7 de agosto, con descuentos y hasta 18 cuotas sin interés en toda la tienda, incluyendo una amplia variedad de productos destinados a niños y niñas. Sin embargo, esa promoción ya finalizó y no corresponde a las jornadas de este viernes y sábado.

Qué descuentos de Cuenta DNI también estarán disponibles viernes y sábado

Además de las promociones en jugueterías por el Día del Niño con Banco Provincia, durante el viernes 14 de agosto los ciudadanos que cuenten con la billetera de Cuenta DNI podrán acceder al 20% de descuento en comercios de cercanía.

Este beneficio se encuentra vigente de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $30.000.

Además, hay promociones que estarán disponibles tanto el viernes como el sábado :

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con tope de $6.000 por semana y persona.

Garrafas: 40% de descuento, con tope unificado de $18.000 por mes y persona.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento, con tope de $6.000 por semana.

Marcas destacadas: 30% de descuento, con tope de $15.000 por mes y persona.

Finalmente, el sábado 15 de agosto se suma el beneficio de gastronomía de Cuenta DNI, con 25% de descuento y hasta $8.000 de reintegro semanal por persona.

La misma promoción rige en locales gastronómicos adheridos de YPF Full, aunque en este último caso no aplica para la compra de combustibles.