Cierran algunas sucursales del Banco Provincia el 10, 14, 20 y 21 de agosto. (Fuente: Shutterstock)

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En el transcurso de agosto, varias sucursales bancarias de la Provincia de Buenos Aires modificarán su atención al público debido a una serie de feriados locales.

La medida alcanzará a distintas ciudades bonaerenses y también impactará en el funcionamiento de organismos públicos municipales.

Aunque el resto de las entidades continuará operando con normalidad, lo que necesiten realizar trámites presenciales deberán prestar atención al calendario. En esas fechas, las oficinas bancarias permanecerán cerradas y la atención se retomará al siguiente día hábil.

Qué sucursales bancarias permanecerán cerradas el 10, 14, 20 y 21 de agosto

Los cierres corresponden a los feriados locales establecidos en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, y las sucursales afectadas serán las del Banco Provincia de esos distritos.

Algunas sucursales del Banco Provincia permanecerán cerradas durante el 10, 14, 20 y 21 de agosto. (Fuente: Banco Provincia)

El cronograma confirmado incluye las siguientes fechas:

10 de agosto: Navarro, por la fiesta patronal.

14 de agosto: Quilmes, por el aniversario fundacional.

20 de agosto: Rivadavia, por la fiesta patronal.

21 de agosto: Dolores, por el aniversario fundacional.

En esas jornadas no habrá atención presencial en las sucursales bancarias ubicadas dentro de esos partidos, mientras que las sedes del resto de la provincia funcionarán normalmente.

Qué operaciones bancarias se podrán hacer durante los feriados locales

Si bien las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán seguir utilizando los canales digitales para realizar la mayoría de las operaciones habituales.

Entre las gestiones disponibles estarán:

Transferencias.

Pago de servicios e impuestos.

Consultas de saldo y movimientos.

Pagos mediante billeteras virtuales y home banking.

Además, los cajeros automáticos seguirán funcionando para extracciones de efectivo y otras operaciones habilitadas, salvo inconvenientes puntuales de reposición de dinero.

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina

Tras los feriados locales, el siguiente descanso para todo el país será el lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Luego, el calendario oficial de 2026 continuará con estas fechas:

Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas fechas darán lugar a los últimos fines de semana largos del año, que millones de argentinos podrán aprovechar para descansar o realizar una escapada.