Los cajeros automáticos son herramientas financieras claves porque permiten la extracción de dinero en efectivo de forma rápida y segura. Las terminales operan las 24 horas del día, incluso en feriados y fuera del horario bancario.

En este contexto, los bancos actualizan de forma constante el tope de extracción para mejorar la experiencia de los clientes al hacerse de billetes.

¿Cuánto dinero puedo extraer de los cajeros automáticos?

Las entidades financieras mantienen un tope diario de extracción según el perfil de cada cliente y el paquete de beneficios al que hayan accedido, También se tienen en consideración aspectos como el tipo de cuenta e historial crediticio.

Banco Nación : Hasta $ 1.000.000 por día. El límite puede aumentarse desde la aplicación.

Banco Provincia : Máximo de $ 400.000, que también podrá ampliarse por medio de las aplicaciones bancarias.

Banco Ciudad : Límite de $ 800.000, con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000.

Banco Galicia : Extracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 4 millones en cajeros propios.

ICBC : Tope diario de $ 800.000.

Banco BBVA : Límite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente.

Banco Macro : $ 1.000.000 y $ 1.200.000 para clientes Macro Selecta.

Banco Santander: $1.000.000 para clientes base y hasta $1.700.000 para clientes Platinum o Black.

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Qué hacer si necesito retirar un monto mayor a mi límite de extracción

En caso se necesite hacerse de una cantidad de efectivo que supere el tope diario de extracción, los clientes deberán acercarse de forma presencial a las ventanillas.

Incluso, algunas entidades solicitan coordinar previamente la operación mediante sus canales digitales de atención para garantizar la disponibilidad de billetes.

Cuánto es el máximo de efectivo que puedo retirar sin que se entere ARCA

Tras las medidas aplicadas por el Gobierno nacional, los bancos deberán informar a ARCA cuando el titular haga una extracción en cajeros automáticos superior a $ 10 millones.

El umbral aplica para todas las operaciones acumuladas en el mes. La medida busca reforzar los controles en una era de alta digitalización.