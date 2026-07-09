Abrió un nuevo centro tecnológico que potenciará el submarino más grande de la Armada

Navantia ha inaugurado en Cartagena el Centro Tecnológico de Submarinos (CTS), una instalación estratégica respaldada por la Armada Española que impulsará significativamente el programa S-80 Plus. Este nuevo polo de innovación se enfoca en tecnologías de vanguardia para fortalecer las capacidades de los submarinos de la clase Isaac Peral, considerados los más grandes y avanzados de la flota submarina convencional española.

Ubicado en el astillero de Cartagena, el centro busca potenciar la investigación, integración de sistemas y el ecosistema industrial naval. Con este paso, España consolida su autonomía estratégica en un ámbito crítico para la defensa nacional. El CTS llega en un momento clave, cuando el S-81 Isaac Peral ya opera y las siguientes unidades avanzan en construcción y pruebas.

Abrió un nuevo centro tecnológico que potenciará el submarino más grande de la Armada Navantia

Características del nuevo Centro Tecnológico de Submarinos de España

Según informa Zona Militar, el CTS forma parte del campus tecnológico de Navantia en Cartagena y se integra con el Centro de Excelencia COEX Smart Services y la Unidad de Negocio de Sistemas. Su sede principal se encuentra en el training center del astillero.

De acuerdo a la nota de prensa oficial de Navantia, el centro tiene como objetivo principal la investigación en tecnologías aplicadas a submarinos, la integración de soluciones técnicas y el fortalecimiento del tejido industrial regional. Este proyecto se materializó tras la firma de un protocolo de colaboración entre Navantia y la Armada Española.

Abrió un nuevo centro tecnológico que potenciará el submarino más grande de la Armada Navantia

Las tecnologías clave del centro que potenciará a los submarinos más grandes de España

El centro priorizará áreas de alto impacto operativo:

Ciberseguridad avanzada para proteger sistemas críticos contra amenazas digitales.

Robótica y sistemas autónomos que mejorarán capacidades de exploración y operaciones sin tripulación.

Materiales avanzados para aumentar resistencia, sigilo y durabilidad.

Inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones, procesamiento de sensores y mantenimiento predictivo.

Estas tecnologías se aplicarán directamente en las unidades submarinas, mejorando su efectividad, sostenibilidad y capacidad de integración con otros sistemas de la Armada. El enfoque está en acelerar la incorporación de innovaciones al ciclo de vida completo de los submarinos.

Impacto en los submarinos S-80 Plus de la Armada Española

El programa S-80 Plus representa el mayor esfuerzo tecnológico naval español actual. El S-81 Isaac Peral ya está en servicio desde 2023 y ha participado en operaciones OTAN.

Por un lado, el S-82 Narciso Monturiol realiza pruebas de mar, mientras que el S-83 Cosme García y S-84 Mateo García de los Reyes avanzan en construcción con el sistema BEST AIP de propulsión anaeróbica.

El nuevo centro potenciará estas unidades mediante actualizaciones continuas, modernizaciones y mejoras en sigilo, autonomía, capacidad de ataque y sostenimiento. Esto asegura que los submarinos más grandes de la Armada mantengan una ventaja tecnológica a largo plazo en escenarios oceánicos complejos.