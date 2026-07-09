Abrió un nuevo centro tecnológico que potenciará el submarino más grande de la Armada

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Navantia ha inaugurado en Cartagena el Centro Tecnológico de Submarinos (CTS), una instalación estratégica respaldada por la Armada Española que impulsará significativamente el programa S-80 Plus. Este nuevo polo de innovación se enfoca en tecnologías de vanguardia para fortalecer las capacidades de los submarinos de la clase Isaac Peral, considerados los más grandes y avanzados de la flota submarina convencional española.
Ubicado en el astillero de Cartagena, el centro busca potenciar la investigación, integración de sistemas y el ecosistema industrial naval. Con este paso, España consolida su autonomía estratégica en un ámbito crítico para la defensa nacional. El CTS llega en un momento clave, cuando el S-81 Isaac Peral ya opera y las siguientes unidades avanzan en construcción y pruebas.
Características del nuevo Centro Tecnológico de Submarinos de España
Según informa Zona Militar, el CTS forma parte del campus tecnológico de Navantia en Cartagena y se integra con el Centro de Excelencia COEX Smart Services y la Unidad de Negocio de Sistemas. Su sede principal se encuentra en el training center del astillero.
De acuerdo a la nota de prensa oficial de Navantia, el centro tiene como objetivo principal la investigación en tecnologías aplicadas a submarinos, la integración de soluciones técnicas y el fortalecimiento del tejido industrial regional. Este proyecto se materializó tras la firma de un protocolo de colaboración entre Navantia y la Armada Española.
Las tecnologías clave del centro que potenciará a los submarinos más grandes de España
El centro priorizará áreas de alto impacto operativo:
- Ciberseguridad avanzada para proteger sistemas críticos contra amenazas digitales.
- Robótica y sistemas autónomos que mejorarán capacidades de exploración y operaciones sin tripulación.
- Materiales avanzados para aumentar resistencia, sigilo y durabilidad.
- Inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones, procesamiento de sensores y mantenimiento predictivo.
Estas tecnologías se aplicarán directamente en las unidades submarinas, mejorando su efectividad, sostenibilidad y capacidad de integración con otros sistemas de la Armada. El enfoque está en acelerar la incorporación de innovaciones al ciclo de vida completo de los submarinos.
Impacto en los submarinos S-80 Plus de la Armada Española
El programa S-80 Plus representa el mayor esfuerzo tecnológico naval español actual. El S-81 Isaac Peral ya está en servicio desde 2023 y ha participado en operaciones OTAN.
Por un lado, el S-82 Narciso Monturiol realiza pruebas de mar, mientras que el S-83 Cosme García y S-84 Mateo García de los Reyes avanzan en construcción con el sistema BEST AIP de propulsión anaeróbica.
El nuevo centro potenciará estas unidades mediante actualizaciones continuas, modernizaciones y mejoras en sigilo, autonomía, capacidad de ataque y sostenimiento. Esto asegura que los submarinos más grandes de la Armada mantengan una ventaja tecnológica a largo plazo en escenarios oceánicos complejos.