Llegó el nuevo avión de carga que fortalecerá al Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional

El Ejército del Aire y del Espacio acaba de incorporar a su flota el avión de búsqueda y rescate más avanzado de su historia.

El pasado 24 de junio, el Ministerio de Defensa y Airbus Defence and Space formalizaron en las instalaciones de San Pablo, Sevilla, la recepción del primer C295 SAR (Search and Rescue), ensamblado íntegramente en España.

La aeronave realizará en los próximos días su vuelo de traslado hacia el Ala 46, con base en Gando (Gran Canaria), donde quedará operativa para misiones de vigilancia marítima y rescate.

Se trata del sustituto directo de la flota de aviones CN-235 Vigma, en servicio desde 2008, con un salto cualitativo notable en alcance, tecnología y capacidades tácticas.

Llegó el nuevo avión de carga que fortalecerá al Ejército | Fue construido en el país y es el orgullo nacional Airbus

Qué puede hacer el nuevo C295 SAR

El C295 SAR supera los 550 km/h de velocidad de crucero y está diseñado para operar tanto en entornos marítimos como terrestres con una autonomía y un alcance muy superiores a los de la flota que viene a reemplazar.

Entre sus misiones principales figuran las operaciones nacionales e internacionales de búsqueda y rescate, la vigilancia marítima de medio y largo alcance y la lucha contra el contrabando, la inmigración irregular y el narcotráfico.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, destacó durante la ceremonia de entrega que este primer C295 SAR abre “una nueva etapa” para las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio.

El organismo subrayó que la recepción se formalizó “con antelación respecto al compromiso previsto”, lo que demuestra la capacidad de todos los actores implicados para trabajar “con eficacia, coordinación y responsabilidad”.

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El programa completo: 34 aviones nuevos y una flota de 46 unidades

Este primer C295 SAR es solo el inicio de un programa de renovación mucho más ambicioso. En diciembre de 2023, España adquirió un primer lote de 16 C295 en configuraciones de búsqueda y rescate y patrulla marítima. En diciembre de 2025 se sumó un segundo pedido de 18 aviones en configuración de transporte.

Con la incorporación de estas 34 nuevas aeronaves, el Ejército del Aire y del Espacio pasará a operar una flota global de 46 C295, maximizando las sinergias operativas y la comunalidad logística entre distintas versiones del mismo avión.

Este año llegarán cuatro unidades más: dos C295 SAR adicionales y los dos primeros C295 de transporte del pedido de 2025. La entrega del primer C295 en versión de patrulla marítima (MPA), considerada la variante más compleja del programa, está prevista para 2028.

Fabricado en Sevilla para el mundo: el C295 lidera su segmento

El C295 se ensambla en la Línea de Ensamblaje Final (FAL) de Airbus en Sevilla, que está acelerando su producción de 10 a 13 aviones al año para hacer frente al aumento de la demanda internacional.

El modelo es actualmente el líder indiscutido de su segmento, con el 85% de la cuota de mercado mundial y 335 pedidos distribuidos en 39 países.

El presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, resumió el significado de la entrega: “Cumplir con los plazos de entrega en un programa de esta complejidad técnica reafirma nuestro compromiso con la autonomía estratégica de España y nuestra capacidad para transformar la innovación industrial en ventajas operativas reales”.