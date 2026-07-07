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En 2026, España confirmó mediante su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio del programa de formación militar voluntaria, destinado a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008.

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La medida no implica el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, sino que refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas voluntarias.

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España lanza el voluntariado militar para jóvenes de 2007 y 2008

El programa persigue como finalidad la expansión de la base de apoyo social hacia las Fuerzas Armadas, fomentar la participación de mujeres y ofrecer una vía de formación práctica, basada en valores de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Este enfoque forma parte de una estrategia de modernización que subraya la voluntariedad.

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Según la información oficial, esta formación brinda a los participantes la posibilidad de recibir un entrenamiento militar básico por períodos que oscilan —de 1 a 30 días en el caso de reservistas— con un compromiso inicial que puede extenderse a varios años.

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Servicio militar en España: sin obligatoriedad

Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra, el marco legal permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (exmilitares).

En escenarios excepcionales, con la autorización del Congreso y una declaración de estado correspondiente, podrían activarse mecanismos extraordinarios de movilización de reservistas, bajo evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y físicas.

La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como el deber de defender a España, incluyendo la objeción de conciencia y opciones para el servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.

El Gobierno cierra la puerta al regreso del servicio militar obligatorio

El Gobierno y el Ministerio de Defensa reafirman que no se contempla la reinstauración del servicio militar obligatorio, enfocándose en un aumento progresivo de efectivos profesionales y en la eficacia de las reservas voluntarias.

En naciones europeas como Alemania, Dinamarca o Suecia se han reactivado modelos de servicio militar obligatorio; sin embargo, en España, esta posibilidad ha sido desestimada, según la ministra de Defensa, Margarita Robles.

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La funcionaria confirmó: “España dispone de unas Fuerzas Armadas profesionales, dedicadas a misiones internacionales y a la lucha contra incendios. Nuestro enfoque se centra en respaldar el modelo actual que hemos establecido”.

La agencia de noticias EFE subrayó que Robles ha expresado su oposición a esta iniciativa: “No habrá servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la mente a nadie”.