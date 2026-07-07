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En 2026, España confirmó mediante su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio del programa de formación militar voluntaria, destinado a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008.
La medida no implica el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, sino que refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas voluntarias.
España lanza el voluntariado militar para jóvenes de 2007 y 2008
El programa persigue como finalidad la expansión de la base de apoyo social hacia las Fuerzas Armadas, fomentar la participación de mujeres y ofrecer una vía de formación práctica, basada en valores de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Este enfoque forma parte de una estrategia de modernización que subraya la voluntariedad.
Según la información oficial, esta formación brinda a los participantes la posibilidad de recibir un entrenamiento militar básico por períodos que oscilan —de 1 a 30 días en el caso de reservistas— con un compromiso inicial que puede extenderse a varios años.
Servicio militar en España: sin obligatoriedad
Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra, el marco legal permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (exmilitares).
En escenarios excepcionales, con la autorización del Congreso y una declaración de estado correspondiente, podrían activarse mecanismos extraordinarios de movilización de reservistas, bajo evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y físicas.
La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como el deber de defender a España, incluyendo la objeción de conciencia y opciones para el servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.
El Gobierno cierra la puerta al regreso del servicio militar obligatorio
El Gobierno y el Ministerio de Defensa reafirman que no se contempla la reinstauración del servicio militar obligatorio, enfocándose en un aumento progresivo de efectivos profesionales y en la eficacia de las reservas voluntarias.
En naciones europeas como Alemania, Dinamarca o Suecia se han reactivado modelos de servicio militar obligatorio; sin embargo, en España, esta posibilidad ha sido desestimada, según la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La funcionaria confirmó: “España dispone de unas Fuerzas Armadas profesionales, dedicadas a misiones internacionales y a la lucha contra incendios. Nuestro enfoque se centra en respaldar el modelo actual que hemos establecido”.
La agencia de noticias EFE subrayó que Robles ha expresado su oposición a esta iniciativa: “No habrá servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la mente a nadie”.