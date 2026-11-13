El fin de semana largo coincidirá con la celebración de El Buen Fin 2026, cuya edición se desarrollará del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó un descanso de cuatro días consecutivos para los estudiantes de educación básica. El megapuente se extenderá desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de noviembre, por lo que las actividades escolares se reanudarán el martes 17.

La medida alcanza a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece cuáles son los días de descanso obligatorio en México. Brian A Jackson

Detalles sobre el último megapuente de cuatro días

La suspensión de clases comenzará el viernes 13, jornada destinada a la descarga administrativa de calificaciones. Durante ese día, los docentes realizarán la carga y actualización de las evaluaciones de los alumnos en la plataforma de la SEP.

De todas maneras, las autoridades educativas de cada estado tienen la facultad de modificar el calendario ante circunstancias excepcionales que puedan comprometer la seguridad de la comunidad escolar.

Por eso, se recomienda que madres, padres y tutores consulten los medios oficiales de sus respectivas instituciones para conocer cuándo se entregarán las calificaciones y si existen indicaciones especiales antes de regresar a las aulas.

Qué se conmemora el 20 de noviembre en México y por qué es feriado

Cada 20 de noviembre, México recuerda el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, un acontecimiento histórico que marcó el comienzo del levantamiento contra el gobierno de Porfirio Díaz.

La fecha está vinculada con el llamado de Francisco I. Madero a iniciar la lucha armada, plasmado en el Plan de San Luis, con el propósito de terminar con el régimen porfirista.

Además de su importancia histórica, se trata de una fecha reconocida como descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74.

Sin embargo, el día libre no necesariamente coincide con el 20 de noviembre. La legislación establece que el descanso se traslada al tercer lunes de noviembre de cada año, con el objetivo de generar un fin de semana largo.

Quienes deban trabajar durante esa jornada tienen derecho a recibir, además de su salario habitual, un pago doble por el servicio prestado.

De esta manera, el 20 de noviembre conserva su significado como fecha histórica, mientras que el tercer lunes del mes es el día establecido legalmente para el descanso laboral obligatorio.

¿Cuándo es el próximo feriado en México?

Durante 2026, México contará con siete días feriados oficiales de descanso obligatorio, establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). A estas fechas se suman otras celebraciones populares que no implican necesariamente la suspensión de las actividades laborales.

El calendario contempla:

Siete días de descanso obligatorio reconocidos por la legislación mexicana.

Al menos tres celebraciones populares no obligatorias , como Semana Santa, el Día de Muertos y Nochebuena.

Varios fines de semana largos o puentes, que permiten organizar escapadas y viajes durante el año.

Los feriados nacionales oficiales son:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 2 de febrero: Día de la Constitución. El descanso correspondiente al 5 de febrero se traslada al primer lunes del mes, por lo que se forma un fin de semana largo.

Lunes 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez. La conmemoración del 21 de marzo se adelanta al tercer lunes del mes.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Al coincidir con un viernes, permite disfrutar de un fin de semana largo.

Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Lunes 16 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana. El descanso correspondiente al 20 de noviembre se recorre al tercer lunes del mes.

Viernes 25 de diciembre: Navidad. La fecha genera otro fin de semana largo.

Con ello, el próximo día de descanso obligatorio en el país será el 25 de diciembre. Quienes deban trabajar durante ese día tienen derecho a recibir, además de su salario habitual, un pago doble por el servicio prestado, es decir, una remuneración triple en total.