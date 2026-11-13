El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) confirma en su calendario oficial a todos sus estudiantes que escuelas de los diferentes niveles cierran sus puertas del 23 al 27 de noviembre.
Por este motivo, alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán -contando los fines de semana- nueve días consecutivos sin clases para descansar y disfrutar de una de las festividades más esperadas en Estados Unidos.
Confirmado por Educación: las escuelas de LAUSD cierran sus puertas desde el 23 al 27 de noviembre
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es el segundo más grande de todo EE.UU. con más de 520,000 estudiantes matriculados.
El calendario oficial indica que todos estos alumnos tendrán vacaciones de otoño del 23 al 27 de noviembre, momento en el que las instituciones educativas públicas del distrito suspenden las clases.
Este receso abarca Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, que se celebra como feriado federal en todo el país el jueves 26 de noviembre. Como tradición, las familias comparten una cena protagonizada por el típico pavo.
Otros días festivos que se contemplan en el calendario LAUSD 2026-2027
El calendario oficial compartido por LAUSD contempla:
- 18 de enero 2027: Día de Martin L. King Jr.
- 15 de febrero 2027: Día de los Presidentes
- 31 de mayo de 2027: Memorial Day
- 18 de junio de 2027: Juneteenth
Qué escuelas abarca el calendario LAUSD
De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el distrito abarca gran parta de la ciudad de Los Ángeles y otras 25 ciudades y áreas no incorporadas, algunas en parte y otras en su totalidad.
Así, se especifica que las escuelas públicas de las siguientes ciudades son LAUSD:
- Gardena
- Huntington Park
- Lomita
- Maywood
- San Fernando
- Vernon
- West Hollywood
De forma parcial, escuelas de las siguientes ciudades también responden a LAUSD:
- Bell
- Bell Gardens
- Beverly Hills
- Carson
- Commerce
- Cudahy
- Culver City
- Hawthorne
- Inglewood
- Long Beach
- Los Angeles
- Lynwood
- Montebello
- Monterey Park
- Rancho Palos Verdes
- Santa Clarita
- South Gate
- Torrance
Quienes quieran conocer todo el calendario educativo y las diferentes fechas especiales podrán hacerlo consultando este link.