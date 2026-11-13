Durante esta semana los estudiantes tendrán receso de otoño.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) confirma en su calendario oficial a todos sus estudiantes que escuelas de los diferentes niveles cierran sus puertas del 23 al 27 de noviembre.

Por este motivo, alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán -contando los fines de semana- nueve días consecutivos sin clases para descansar y disfrutar de una de las festividades más esperadas en Estados Unidos.

Confirmado por Educación: las escuelas de LAUSD cierran sus puertas desde el 23 al 27 de noviembre

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es el segundo más grande de todo EE.UU. con más de 520,000 estudiantes matriculados.

El calendario oficial indica que todos estos alumnos tendrán vacaciones de otoño del 23 al 27 de noviembre, momento en el que las instituciones educativas públicas del distrito suspenden las clases.

Este receso abarca Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, que se celebra como feriado federal en todo el país el jueves 26 de noviembre. Como tradición, las familias comparten una cena protagonizada por el típico pavo.

Del 23 al 27 de noviembre no habrá clases en las escuelas LAUSD. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otros días festivos que se contemplan en el calendario LAUSD 2026-2027

El calendario oficial compartido por LAUSD contempla:

18 de enero 2027: Día de Martin L. King Jr.

15 de febrero 2027: Día de los Presidentes

31 de mayo de 2027: Memorial Day

18 de junio de 2027: Juneteenth

Qué escuelas abarca el calendario LAUSD

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el distrito abarca gran parta de la ciudad de Los Ángeles y otras 25 ciudades y áreas no incorporadas, algunas en parte y otras en su totalidad.

Así, se especifica que las escuelas públicas de las siguientes ciudades son LAUSD:

Gardena

Huntington Park

Lomita

Maywood

San Fernando

Vernon

West Hollywood

De forma parcial, escuelas de las siguientes ciudades también responden a LAUSD:

Bell

Bell Gardens

Beverly Hills

Carson

Commerce

Cudahy

Culver City

Hawthorne

Inglewood

Long Beach

Los Angeles

Lynwood

Montebello

Monterey Park

Rancho Palos Verdes

Santa Clarita

South Gate

Torrance

Quienes quieran conocer todo el calendario educativo y las diferentes fechas especiales podrán hacerlo consultando este link.