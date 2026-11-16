Organizar de manera adecuada los alimentos dentro de la heladera previene la contaminación y el desarrollo de enfermedades.

Según las recomendaciones oficiales difundidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), mantener una correcta organización en la heladera garantiza la seguridad alimentaria y asegura que los productos mantengan sus propiedades intactas hasta el momento de su consumo.

Cada sector de la heladera posee una temperatura específica que se adapta a las necesidades de conservación de los distintos tipos de alimentos, por lo que distribuir erróneamente los productos puede acelerar su descomposición y propiciar riesgos sanitarios.

Distribución por estantes: dónde ubicar cada alimento

Los espacios internos de la heladera cumplen funciones técnicas precisas según su nivel de frío:

Estante superior: al ser la zona más templada, resulta ideal para almacenar alimentos cocidos y sobras fraccionadas en porciones pequeñas dentro de envases poco profundos, cuidando que no pasen más de dos horas a temperatura ambiente antes de su refrigeración.

Estantes centrales y del fondo: la parte media es perfecta para ubicar lácteos (leche, yogures, quesos) y fiambres. En cuanto a los huevos, aunque las puertas suelen traer espacios predeterminados, se recomienda guardarlos en un recipiente hermético en el centro o al fondo de la heladera para protegerlos de las oscilaciones térmicas causadas al abrir la puerta.

Estante inferior (zona más fría): se ubica justo sobre los cajones y está destinado a las carnes crudas y pescados. Deben colocarse siempre en recipientes con tapa para evitar que sus jugos contaminen otros productos, teniendo en cuenta que la carne picada y el pollo crudo duran de 1 a 2 días, la carne vacuna o de cerdo de 3 a 5 días, y el pescado crudo de 1 a 3 días.

Cajones inferiores: reservados exclusivamente para reservados exclusivamente para frutas y verduras. Es importante separar las frutas climatéricas (como manzana y kiwi), que emiten gas etileno y aceleran la maduración, de otras especies sensibles como la sandía o el melón, para evitar que se echen a perder prematuramente.

Puerta de la heladera: al registrar mayores variaciones de temperatura, es el sitio adecuado únicamente para bebidas embotelladas o en lata, aderezos, salsas de soja, mermeladas y condimentos que no requieran frío extremo.

Mantener una correcta organización en la heladera garantiza la seguridad alimentaria y asegura que los productos mantengan sus propiedades intactas hasta el momento de su consumo.

El error a la hora de guardar conservas, pasta y arroz cocido que puede aumentar el riesgo de intoxicación

Existen determinados productos que requieren cuidados especiales para impedir la proliferación bacteriana y proteger la salud de los consumidores.

En primer lugar, nunca se debe conservar una lata abierta en su envase original, ya que el contenido puede contaminarse o afectar a otros alimentos; por ello es obligatorio traspasarlo a un recipiente provisto de tapa.

La pasta y el arroz cocido exigen máxima atención debido a la presencia de la bacteria Bacillus cereus, capaz de sobrevivir a temperatura ambiente y generar toxinas que provocan intoxicaciones graves. Para neutralizar este peligro, dichos alimentos deben consumirse en caliente inmediatamente después de su preparación o ser refrigerados sin demoras.

El rol estratégico del freezer para prolongar la vida útil de los alimentos

El congelamiento frena por completo el crecimiento de microorganismos, permitiendo almacenar comida perecedera en condiciones seguras durante períodos prolongados. Se aconseja congelar de inmediato las porciones sobrantes de comidas recién hechas en lugar de dejarlas varios días en la heladera. Los tiempos máximos de conservación en el freezer varían según el producto: