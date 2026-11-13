Las actividades escolares en las sierras Norte y Nororiental se realizarán a distancia con materiales didácticos para proteger a los alumnos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla confirmó que se suspenderán las clases presenciales el martes 17 de noviembre de 2026 en todos los niveles educativos de 62 municipios del estado. La medida alcanzará a las regiones de la Sierra Norte y la Sierra Nororiental, donde las actividades escolares continuarán en modalidad a distancia.

La decisión responde al pronóstico de condiciones meteorológicas adversas por la presencia de un sistema de baja presión, que podría provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

¿Por qué suspenden las clases presenciales el martes 17 de noviembre?

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, la suspensión responde al alertamiento y la solicitud de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

Las autoridades advirtieron sobre la llegada de un sistema de baja presión que favorecerá condiciones meteorológicas adversas en las sierras Norte y Nororiental. Entre los fenómenos previstos se encuentran lluvias intensas, tormentas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

El objetivo de la disposición es salvaguardar la integridad física de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos , ante los riesgos que podrían presentarse durante los traslados hacia los centros educativos.

La SEP de Puebla anunció la suspensión de clases presenciales para el martes 17 de noviembre en 62 municipios por el pronóstico de lluvias. Facebook - SEP Puebla

¿Se cancelan las clases en todos los niveles educativos?

La SEP confirmó que la suspensión de actividades presenciales abarcará todos los niveles educativos de los 62 municipios incluidos en el aviso.

Sin embargo, esto no significa que se cancelará por completo el servicio educativo. La dependencia instruyó que durante el martes 17 de noviembre las escuelas continúen sus actividades en modalidad a distancia, con apoyo de materiales didácticos, libros de texto y trabajos asignados previamente por los docentes.

La medida tampoco alcanza a todas las escuelas de Puebla, sino únicamente a los municipios comprendidos en las dos regiones señaladas por las autoridades.

¿Cuáles son los 62 municipios de Puebla donde no habrá clases presenciales?

Según el listado difundido por el Gobierno de Puebla, la suspensión comprende 38 municipios de la Sierra Norte y 24 de la Sierra Nororiental.

Sierra Norte (38 municipios)

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental (24 municipios)

Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.