El asteroide Apophis, uno de los objetos cercanos a la Tierra más estudiados por los científicos, protagonizará un acercamiento extraordinario en unos años.

Según estima la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, el 13 de abril de 2029 pasará a unos 32.000 kilómetros de nuestro planeta , una distancia aun más cercana que los satélites de comunicaciones.

De acuerdo a la agencia aeroespacial, el cuerpo rocoso cuenta con un diámetro de 340 metros y atravesará una región del espacio más próxima a la Tierra que la órbita de muchos otros asteroides.

Apophis: cómo será el acercamiento del asteroide a la Tierra en 2029

La NASA pone foco en la distancia del asteroide porque el común de los satélites geoestacionarios orbitan a unos 36.000 kilómetros de altura.

Esto significa que “Apophis” pasará más cerca de la Tierra que muchos de los satélites que utilizamos para las comunicaciones y otros servicios tecnológicos.

De acuerdo con la entidad estadounidense, se tratará del acercamiento más próximo conocido de un asteroide de estas dimensiones que haya sido previsto con anticipación por los científicos.

El objeto, identificado oficialmente como 99942 Apophis, fue descubierto el 19 de junio de 2004. Desde entonces, los astrónomos estudiaron su trayectoria y sus características físicas para determinar con precisión cómo será su recorrido alrededor de nuestro planeta.

Cómo y desde dónde se podrá ver el asteroide Apophis

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Uno de los aspectos más sorprendentes del acontecimiento será su visibilidad.

Según la NASA, el asteroide podrá observarse sin telescopios ni binoculares desde algunas regiones del hemisferio oriental , siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

Las zonas con mejores posibilidades de observación incluirán partes de Europa, África y Asia. Durante su aproximación, Apophis aparecerá como un punto luminoso que se desplazará por el cielo nocturno.

La posibilidad de observarlo directamente desde la Tierra convierte al fenómeno en una oportunidad excepcional para las personas que les gusta la astronomía y para los investigadores.

A diferencia de otros objetos espaciales que solamente pueden detectarse mediante instrumentos especiales, Apophis tendrá el brillo suficiente para ser identificado a simple vista desde determinadas ubicaciones.

Por qué la NASA considera histórico el paso del asteroide Apophis

El acercamiento de 2029 permitirá observar un objeto espacial de grandes dimensiones, pero también será una oportunidad científica única.

A su vez, la misión OSIRIS-APEX, de la NASA, tiene previsto encontrarse con Apophis después de su aproximación para estudiar su composición, su superficie y las consecuencias del encuentro gravitatorio.

Por otro lado, la Agencia Espacial Europea (ESA) también prepara la misión RAMSES , que tiene como objetivo acompañar al asteroide durante su paso cercano a la Tierra y analizar los cambios que puedan producirse.

Estos proyectos permitirán obtener información valiosa sobre la composición de los asteroides y mejorar el conocimiento científico sobre los objetos que se desplazan cerca de nuestro planeta.