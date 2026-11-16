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La CONADU Histórica continuará con el paro docente que afectará a las universidades públicas de todo el país.

Los alumnos podrían quedar sin clases el martes 17 y miércoles 18 por la medida de fuerza del sindicato que reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago inmediato de la deuda salarial.

El cese de tareas afectará a las instituciones en las que los docentes afiliados adhieran a la suspensión de actividades.

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Sigue el paro docente de la CONADU Histórica: exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

El sindicato docente resolvió el pasado 6 de noviembre un paro docente hasta el miércoles 18 de noviembre en el marco de un Congreso Extraordinario.

La CONADU Histórica reclama el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago inmediato de la deuda salarial con la docencia universitaria y preuniversitaria.

Además, la organización resolvió realizar otro paro de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación.

Suspenden las clases el martes y miércoles por nuevo paro docente: los alumnos no tendrán clases en estas facultades.
Suspenden las clases el martes y miércoles por nuevo paro docente: los alumnos no tendrán clases en estas facultades.ChatGPT | Audiencias

El gremio sostiene que “la ley está aprobada y debe cumplirse”." No pedimos privilegios, exigimos que se respete una herramienta fundamental para garantizar salarios dignos y el funcionamiento de las universidades públicas”, sumaron.

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Qué universidades suspenderán las clases

La medida de fuerza de la CONADU Histórica no implica la suspensión automática de las clases en todas las universidades a nivel nacional.

El paro dependerá de la adhesión de los docentes y de las decisiones de las asociaciones gremiales de cada universidad. Por este motivo, los estudiantes deberán comunicarse con la facultad o cátedra para conocer si habrá clases durante las jornadas.