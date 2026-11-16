Suspenden las clases el martes y miércoles por nuevo paro docente: los alumnos no tendrán clases en estas facultades.

La CONADU Histórica continuará con el paro docente que afectará a las universidades públicas de todo el país.

Los alumnos podrían quedar sin clases el martes 17 y miércoles 18 por la medida de fuerza del sindicato que reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago inmediato de la deuda salarial.

El cese de tareas afectará a las instituciones en las que los docentes afiliados adhieran a la suspensión de actividades.

Sigue el paro docente de la CONADU Histórica: exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

El sindicato docente resolvió el pasado 6 de noviembre un paro docente hasta el miércoles 18 de noviembre en el marco de un Congreso Extraordinario.

La CONADU Histórica reclama el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago inmediato de la deuda salarial con la docencia universitaria y preuniversitaria.

Además, la organización resolvió realizar otro paro de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación.

Suspenden las clases el martes y miércoles por nuevo paro docente: los alumnos no tendrán clases en estas facultades. ChatGPT | Audiencias

El gremio sostiene que “la ley está aprobada y debe cumplirse”." No pedimos privilegios, exigimos que se respete una herramienta fundamental para garantizar salarios dignos y el funcionamiento de las universidades públicas ”, sumaron.

Qué universidades suspenderán las clases

La medida de fuerza de la CONADU Histórica no implica la suspensión automática de las clases en todas las universidades a nivel nacional.