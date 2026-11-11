Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

El pago se acreditará junto con los haberes mensuales y tendrá un monto que dependerá de la prestación que perciba cada beneficiario.

El derecho está establecido en el artículo 31 de la Ley 24.241, que dispone el pago de dos cuotas anuales de la prestación complementaria, una en junio y otra en diciembre. Cada una equivale al 50% de las prestaciones previsionales contempladas en el artículo 17.

Además, los haberes previsionales se actualizan mensualmente mediante la fórmula de movilidad vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que el monto definitivo del aguinaldo de diciembre dependerá del haber actualizado para ese mes.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados en diciembre

La segunda cuota del aguinaldo equivale al 50% de la prestación previsional mensual.

En cambio, cuando una persona comenzó a cobrar su prestación durante el segundo semestre, el importe se determina de manera proporcional al tiempo durante el cual tuvo derecho a percibir los haberes.

La normativa establece que el cálculo debe realizarse sobre las prestaciones previsionales y no sobre los refuerzos extraordinarios que el Gobierno pueda disponer por separado.

Por ejemplo, el bono extraordinario de hasta $ 70.000 establecido por el Decreto 1296/2026 para noviembre tiene carácter no remunerativo y no es computable para otros conceptos.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES el aguinaldo. Shutterstock

De cuánto será el aguinaldo de diciembre para los jubilados de ANSES

El monto definitivo todavía depende de la actualización previsional correspondiente a diciembre de 2026. Sin embargo, los valores de noviembre permiten establecer una referencia para calcular cuánto podrían recibir los beneficiarios.

De acuerdo con la Resolución 304/2026 de ANSES, los haberes vigentes en noviembre son:

Jubilación mínima: $ 444.158,46.

Jubilación máxima: $ 2.988.765,82.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.326,77.

Si se toma como referencia el haber mínimo de noviembre, la mitad equivale a $ 222.079,23. Para quienes cobran la PUAM, el 50% del monto vigente en ese mes representa aproximadamente $ 177.663,39.

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES en diciembre

La segunda cuota del haber anual complementario alcanza a los jubilados y pensionados comprendidos en el sistema previsional. Entre ellos se encuentran:

Jubilados del SIPA : titulares de prestaciones básicas, compensatorias y adicionales por permanencia.

Pensionados por fallecimiento: personas que reciben una prestación derivada de un jubilado o de un trabajador afiliado al sistema previsional.

Beneficiarios de retiros por invalidez : titulares de prestaciones previsionales otorgadas por incapacidad laboral.

Titulares de pensiones no contributivas: ANSES también contempla el pago del aguinaldo para estas prestaciones en sus calendarios oficiales de liquidación.

La prestación se acredita de manera automática junto con los haberes mensuales, sin necesidad de iniciar un trámite adicional.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre

ANSES abonará la segunda cuota del aguinaldo junto con las jubilaciones y pensiones correspondientes a diciembre.

Las fechas de acreditación se organizarán según el calendario de pagos basado en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.