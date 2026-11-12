Tras haber alcanzado la semana pasada el valor más alto del año, el riesgo país se mantiene en la mira de los inversores.

Tras haber alcanzado la semana pasada el valor más alto del año, el riesgo país se mantiene en la mira de los inversores. Si bien, luego de tocar los 939 puntos el viernes pasado descendió hasta 852 este jueves, el indicador genera incertidumbre, más aún, a las puertas de un año electoral en la Argentina.

En ese contexto, José Dapena, economista director del departamento de finanzas de UCEMA, dialogó con Pulso Financiero, por El Cronista Stream, explicó por qué no baja y qué debería pasar para que se estabilice.

“Cuando esto se perciba como permanente”, aseguró al referirse al modelo económico.

Por qué no baja el riesgo país

“El riesgo país mide la posibilidad de que no se cumpla el contrato de deuda. Un mayor riesgo país es una percepción de que existe cierto riesgo respecto de fondo futuro”, explicó Dapena.

“Porque lo que en cualquier país normal haría reducirlo, que es tener cuentas sanas, equilibrio fiscal, un nivel de deuda que no es significativo con el PBI, acá se percibe como temporal”, señaló. “La pregunta, entonces, es, ¿esto sobrevive a un cambio de gobierno? La experiencia nos indica que es bastante difícil, entonces, en la medida en que no pueda ser concebido como permanente...“, agregó.

José Dapena en Pulso Financiero, por El Cronista Stream. Captura

En ese sentido, insistió en la necesidad de que los mercados tengan confianza en la continuidad del modelo económico. “Desde mi punto de vista, cuando exista la percepción de que esto que es concebido como temporal se vea como permanente , vamos a tener una economía muchísimo más ordenada y vamos a poder hacer lo que hace cualquier país normal: tener un cambio de presidente, de ministro, sin que eso afecte el tipo de cambio, colocar deuda voluntaria en dólares en los mercados a una tasa razonable”, ejemplificó.

Por ese mismo motivo, según su opinión, el riesgo país de Paraguay, en plena crisis, no subió, y el de la Argentina no logra estabilizarse.

En tanto, de cara a la proximidad del año electoral, fue contundente. “Un año político es un año de tipo de cambio más alto”, sostuvo. “Y riesgo país más alto también”, remarcó. “La única manera de que el año que vene sea todo más pacifico es que se junten todos los referentes políticos y digan, ‘bueno, vamos a tener estos lineamientos, esto se respeta’, como en cualquier otro país”, expresó.

El escándalo de Nvidia

En otro tramo de la entrevista, minutos después de conocerse masivamente la renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia, opinó sobre cómo puede impactar dicho suceso en los mercados.

“Perder al CEO es sumar un daño frente a otro daño”, expresó. Sin embargo, aclaró: “Pensar que una empresa depende de una sola persona es bastante delicado. Nvidia se ha transformado en un fondo de inversión. Supongo que habrá habido un plan de contingencia”.

“La semana que viene puede ser buena, si los resultados de Nvidia son buenos”

Cuanto pueden aguantar las tasas..? “No sé si estan altas, estan en linea con la inflación esperada. El banco nación puede llegar a dar, por lo que estuve viendo, TAMAR +6%, es una tasa del 30%. La clave es que los bancos puedan ser rentables dando créditos”