Los conductores deben prestar atención a un detalle del sistema de iluminación que puede pasar inadvertido: la frecuencia con la que destellan las luces de giro.

El Decreto 779/95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece que estos dispositivos deben emitir entre 60 y 120 destellos por minuto.

La disposición alcanza a los faros indicadores de dirección y forma parte de los requisitos técnicos que deben cumplir los autos para circular.

Qué dice el Decreto 779/95 sobre las luces de giro de los vehículos

El apartado C.2.1.1.7.1 del Anexo I del Decreto 779/95 establece que los faros indicadores de dirección deben tener una frecuencia de 90 más o menos 30 destellos por minuto.

En términos prácticos, esto significa que las luces intermitentes deben parpadear como mínimo 60 y como máximo 120 veces por minuto. Cualquier funcionamiento que quede fuera de esos parámetros se aparta de los requisitos técnicos que indica la reglamentación.

Por qué pueden multar a los conductores que no cumplan con los requisitos de iluminación

El decreto contempla las exigencias técnicas para la circulación de los vehículos. ChatGPT

El incumplimiento de los requisitos técnicos del sistema de iluminación puede terminar en sanciones, ya que la legislación exige que los vehículos circulen con los dispositivos de seguridad en condiciones.

El artículo 18 del Anexo 2 del Decreto 779/95, que regula el régimen de contravenciones y sanciones, contempla multas de 100 a 300 Unidades Fijas (UF) y la quita de cuatro puntos de la Licencia Nacional de Conducir para quienes circulen con vehículos que no cuenten con las condiciones de seguridad exigidas, entre ellas la iluminación adecuada.

El monto económico de las multas puede variar según el valor de la Unidad Fija aplicable en cada distrito.

Cómo saber si las luces de giro del auto funcionan correctamente

Para evitar problemas durante un control de tránsito o una revisión técnica, los conductores pueden realizar un chequeo sencillo del sistema de señalización.

Entre los principales aspectos que deben revisar se encuentran:

Frecuencia de destello: los intermitentes deben funcionar entre 60 y 120 veces por minuto.

Funcionamiento simultáneo: las luces del mismo lado deben encenderse y apagarse al mismo tiempo.

Estado de los faros: los dispositivos deben estar correctamente sujetos y no presentar roturas que comprometan su funcionamiento.

Señalización en el tablero: el sistema debe contar con un indicador que permita advertir al conductor sobre su funcionamiento y detectar posibles fallas.

Una señal de alerta frecuente es que las luces comiencen a parpadear mucho más rápido de lo habitual. Esto puede indicar que una de las lámparas exteriores dejó de funcionar o que existe un problema en el circuito eléctrico.