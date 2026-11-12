El descuento para comprar carne con Cuenta DNI: cómo funciona la promoción de comercios de cercanía para comprar en carnicerías con 20% de reintegro.

Los clientes del Banco Provincia podrán comprar carne con descuento gracias a las promociones de la Cuenta DNI vigentes en noviembre.

La promoción “Comercios de cercanía” ofrece un reintegro de 20% con tope de $ 6.000 por semana y por persona que puede ser usado en carnicerías, verdulerías y otros comercios adheridos.

Qué días está vigente la promoción comercios de cercanía

El beneficio está vigente en los comercios adheridos que pueden visualizarse en este enlace. En las carnicerías adheridas a la promoción se podrá comprar carne con 20% de descuento de lunes a viernes con un tope de $ 6.000 por semana y por persona.

Para alcanzar este límite, se deben realizar consumos por $ 30.000.

El reintegro no suele aparecer en el momento, sino que puede tardar en acreditarse hasta 10 días hábiles posteriores a la compra.

Para poder acceder a los reintegros se debe pagar con dinero en cuenta a través de los medios habilitados como escanear código QR o con Clave DNI.

El descuento para comprar carne con Cuenta DNI: cómo funciona la promoción de comercios de cercanía para comprar en carnicerías con 20% de reintegro. Cuenta DNI

Todas las promociones de la Cuenta DNI vigentes en noviembre

Además de los beneficios en comercios de cercanía, el Banco Provincia ofrece una serie de descuentos en otros rubros:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $ 6.000 semanales. El reintegro máximo se alcanza con compras de $ 15.000.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El tope es de $ 8.000 por semana, que se alcanza con consumos de $ 32.000.

Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con un tope semanal de $8.000 por persona. Se alcanza con compras de aproximadamente $ 26.667.

Universidades: 40% de descuento todos los días, con un reintegro máximo de $ 6.000 por semana. El beneficio se alcanza con consumos de $ 15.000.

YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $ 8.000 por semana, que se alcanza con compras de $ 32.000.

El descuento para comprar carne con Cuenta DNI: cómo funciona la promoción de comercios de cercanía para comprar en carnicerías con 20% de reintegro. Banco Provincia

Marcas destacadas: 30% de ahorro con un tope de $ 15.000 por mes en Havanna, Atalaya, Lucciano’s, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park.

Supermercados: hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires. Los días y condiciones dependen de cada cadena.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

Mostaza: los jueves y viernes pagando con dinero en cuenta se accede 25% de descuento con tope de $ 8.000. Los mismos días, 30% de reintegro pagando con tarjetas de crédito o débito mediante NFC con tope de $ 15.000.

Cuotas sin interés para las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI

La billetera virtual del Banco Provincia también ofrece tres cuotas sin interés al pagar con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI.

El beneficio está disponible en comercios de cercanía que no pertenezcan al rubro de alimentos a través de compras por Código QR.