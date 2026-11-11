Estos beneficiarios de AUH ya no tendrán que presentar la Libreta para cobrar el dinero retenido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el procedimiento para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

A partir del 1° de noviembre de 2026, el organismo podrá verificar automáticamente el cumplimiento de las condiciones de salud, vacunación y educación mediante el intercambio de información con otras dependencias del Estado.

La medida quedó establecida a través de la Resolución 290/2026, publicada en el Boletín Oficial el 30 de septiembre, que aprobó los procedimientos para implementar la acreditación automática de la escolaridad.

De esta manera, los titulares de AUH que tengan los requisitos acreditados mediante los registros oficiales ya no necesitarán presentar la Libreta para demostrar el cumplimiento de las condicionalidades y acceder al dinero retenido.

Quiénes ya no tendrán que presentar la Libreta AUH

El nuevo mecanismo alcanza a los titulares de la Asignación Universal por Hijo cuyos datos puedan ser verificados por ANSES a través de los sistemas de intercambio de información con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación.

La acreditación automática contempla las condiciones correspondientes según la edad de los chicos:

Niños de hasta 4 años inclusive: se verificarán los controles sanitarios y el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.

Niños y adolescentes desde los 5 años: se deberá acreditar la asistencia al ciclo escolar correspondiente en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

Los datos serán remitidos directamente a ANSES por los organismos responsables. Así, cuando la información esté disponible y permita comprobar el cumplimiento de las condiciones, no será necesario que las familias completen y presenten la Libreta de manera presencial.

Cambia ANSES.

Qué pasa si ANSES no tiene los datos de salud o educación

La presentación de la Libreta AUH seguirá vigente como alternativa para los casos en los que no sea posible completar la verificación automática.

El artículo 2 de la Resolución 290/2026 establece que los titulares podrán acreditar las condicionalidades mediante la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación cuando ANSES no cuente con la información remitida por la Secretaría de Educación o cuando exista un reclamo.

Cómo se cobra el 20% retenido de la AUH

La AUH mantiene el esquema de pago establecido por la Ley 24.714: ANSES abona mensualmente el 80% del monto de la asignación y reserva el 20% restante hasta que se acrediten las condiciones correspondientes.

Con el nuevo sistema, el organismo podrá verificar esos requisitos directamente con la información disponible en los registros oficiales y avanzar con la liquidación.

La Resolución 508/2026 también establece que, cuando se verifiquen automáticamente los controles sanitarios y de vacunación de los niños de hasta 4 años inclusive, el monto reservado se liquidará de manera automática y mensual junto con el 80% de la prestación.