Un hombre y una mujer casándose y tomados de las manos.

Dentro de las prestaciones sociales que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU), un beneficio económico que se abona por única vez ante determinados acontecimientos familiares, como un nacimiento, una adopción o un matrimonio.

En noviembre de 2026, la Asignación de Pago Único por Matrimonio será de $ 139.300 y tendrá un incremento del 1,93%, de acuerdo con la fórmula de movilidad que actualiza los montos según la inflación.

Esta prestación forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y está destinada a trabajadores y beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas.

Quiénes pueden solicitar la APU por Matrimonio en noviembre

La prestación que paga ANSES está dirigida a determinados grupos de personas que hayan formalizado su matrimonio y acrediten el vínculo ante el organismo previsional.

Oficina física de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Según las condiciones vigentes, pueden solicitar el beneficio los siguientes titulares:

Trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares del SUAF.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores de temporada.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Cómo solicitar la prestación por matrimonio de ANSES

Quienes cumplan con las condiciones pueden iniciar el trámite de la Asignación de Pago Único por Matrimonio de dos maneras. Una opción es solicitar un turno y presentarse en una oficina de ANSES con la documentación necesaria. También se puede realizar la gestión a través de los canales de atención virtual del organismo.

La APU se entrega una sola vez por matrimonio y no constituye un ingreso mensual . Por eso, una vez aprobado el trámite, el beneficiario recibe el importe correspondiente según los valores vigentes.

Cuáles son los requisitos para cobrar la APU de ANSES

Para acceder al pago de $ 139.300, los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones y presentar la documentación que permita acreditar el vínculo matrimonial.

Los requisitos principales son: