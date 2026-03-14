Nike acelera su expansión en la Argentina: la marca deportiva confirmó que planea abrir entre cuatro y seis nuevos locales propios durante 2026, con foco puesto en las grandes ciudades del interior del país donde todavía no tiene presencia directa. El plan es impulsado por Southbay, la sociedad controlada por el grupo panameño Regency Group Holding que opera la marca en Argentina y Uruguay desde hace tres años, luego de que Nike dejara de manejar directamente su negocio en la región. Según confirmó Eduardo Pasman, director comercial de Southbay para Argentina y Uruguay, la estrategia apunta a llegar a plazas donde la marca no tiene tienda exclusiva. Las ciudades que están bajo análisis son: En este sentido, Pasman fue especialmente contundente con Neuquén: es una de las plazas que están mirando con más atención y podría ser una de las primeras aperturas del plan. En 2025, la empresa de la pipa ya había inaugurado locales en Córdoba y Rosario. Actualmente, Nike opera 18 locales propios en el país, además de una red de más de 1.000 puntos de venta indirectos a través de cadenas multimarca. El canal online ya representa cerca del 20% de la facturación. Cada nuevo local requiere una inversión superior a los u$s 2 millones, sin contar el stock de mercadería para la apertura. La expansión se da en un contexto en que la compañía reconoce un arranque de 2026 por encima de lo esperado. El plan también incluye la renovación de locales existentes bajo el nuevo concepto global Rise 2.0, que la marca ya estrenó en el local de Alto Palermo, el más importante en el país, tras una inversión de u$s 1,5 millones en remodelación. El objetivo de fondo es claro: ganar terreno en el mercado local y acercarse al liderazgo que hoy ostenta Adidas, la marca número uno del sector en Argentina.