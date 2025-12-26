Una cadena internacional abre una megatienda en Buenos Aires: precios bajos y todo tipo de productos

La marca británica de indumentaria Superdry oficializó su desembarco en la Argentina de la mano de la firma local Tango Fabric. El plan contempla una inversión estimada de entre 40 y 50 millones de dólares a ejecutarse durante los próximos cuatro años y la creación de 150 puestos de trabajo directos en una primera etapa.

El proyecto forma parte de una estrategia de largo plazo: la compañía diseñó un plan de expansión con horizonte a 20 años, que prevé el desarrollo progresivo de tiendas físicas, estructura operativa y posicionamiento de marca en el mercado local y regional.

La marca británica que llega a Argentina

Juan Ignacio Turbo Mónaco y Ezequiel García, CEOs de Superdry Latinoamérica, destacaron que la decisión de desembarcar en la Argentina responde tanto al perfil del consumidor local como al potencial estratégico del país dentro de la región.

Según explicaron, la marca busca ocupar un espacio diferencial dentro del mercado de moda, ofreciendo una alternativa concreta frente a una oferta que, en muchos segmentos, resulta limitada en términos de variedad y estándares internacionales.

En esa línea, remarcaron que la propuesta de Superdry está pensada para un consumidor que prioriza calidad real y diseño, pero que también exige precios competitivos. “ La marca se posiciona como premium por su calidad, aunque con valores alineados al mercado, evitando sobreprecios que no reflejan el valor del producto”, señalaron desde la compañía.

Ropa británica

Superdry nació en el Reino Unido de la mano de Julian Dunkerton y James Holder, quienes comenzaron su recorrido en la moda durante los años 80 con la venta de indumentaria vintage a través de Cult Clothing, en la ciudad de Cheltenham.

Con el tiempo, la marca logró construir una identidad propia que combinó diseño británico con estética urbana y referencias internacionales, lo que la llevó a ganar visibilidad global y a convertirse en una favorita entre celebridades y referentes del mundo del espectáculo.

El regreso de marcas globales

La elección de la Argentina no es casual. Desde la empresa destacan su tradición en consumo de moda, el nivel de conocimiento del público y su rol como hub operativo regional.

El arribo de Superdry se suma a una ola de desembarcos y regresos de marcas internacionales que en los últimos meses anunciaron su llegada o reapertura en el país, como Decathlon, Victoria’s Secret y Farm Rio.