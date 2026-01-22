Adidas lanza descuentos del 50% y se podrán conseguir zapatillas desde los $ 60.000

El mercado de la moda en la Argentina sigue atrayendo a marcas internacionales de prestigio. En las últimas horas se confirmó el desembarco de la marca francesa de indumentaria Kiabi, que planea abrir múltiples locales en distintas ciudades del país durante los próximos meses como parte de una estrategia de expansión acelerada.

La llegada de Kiabi se enmarca en un contexto más amplio de crecimiento de la presencia de firmas globales en el país, impulsado por un mayor interés de consumidores y oportunidades de negocio tras los cambios en políticas de comercio e importación.

Plan de llegada y expansión en Argentina

La marca Kiabi, conocida por su propuesta de moda accesible para toda la familia, confirmó que su desembarco en el país incluirá la apertura de al menos seis tiendas comerciales durante los próximos 12 meses.

¿Qué se sabe sobre la llegada de Kiabi?

El proyecto está liderado por Grupo One , una sociedad que integra al empresario argentino Manuel Antelo junto con empresarios franceses.

Las tiendas previstas tendrán espacios amplios de alrededor de 1.200 m² , con formatos adecuados tanto para centros comerciales como para locales a la calle .

Si bien no hay fechas definitivas para la inauguración de la primera sucursal, se proyecta que la apertura ocurra en los próximos meses, con nuevas tiendas distribuidas en distintas provincias.

Kiabi en Argentina

La marca Kiabi ofrecerá colecciones completas para mujeres, hombres y niños, con una propuesta centrada en relación precio-calidad, lo que apunta a consolidar su posicionamiento frente a otras opciones de moda masiva en el país.

Qué ofrece Kiabi: moda para todos los días

Kiabi se posiciona en el segmento de moda accesible, con una amplia variedad de productos que incluye:

Indumentaria casual y básica para adultos

Ropa infantil y juvenil

Prendas deportivas ligeras

Accesorios y complementos de moda

La propuesta busca cubrir desde necesidades cotidianas hasta tendencias urbanas, con un enfoque en funciones y estilo a precios competitivos para el mercado argentino.

Marcas internacionales que llegan al país

El anuncio de Kiabi coincide con un renovado interés de otras firmas internacionales por ingresar o expandirse en Argentina. Desde finales de 2025 y durante 2026, varias marcas europeas y globales han confirmado planes similares, entre las que se encuentran:

Sandro Paris , la firma francesa de moda contemporánea, que abrió su primera boutique en Buenos Aires y busca consolidar su presencia en América del Sur.

Decathlon , cadena deportiva francesa que ya inauguró su primer local en Vicente López y proyecta más de 20 sucursales en todo el país.

Diversas firmas de moda y lujo continúan evaluando su entrada o expansión ante la creciente demanda de consumidores locales.

Este fenómeno, aseguran analistas del sector, responde tanto a la demanda del público argentino por moda internacional como a un entorno comercial percibido como más dinámico para inversiones extranjeras.

La llegada de marcas como Kiabi podría tener un impacto significativo en el rubro textil y de moda local, ya que introduce competencia adicional en segmentos de precios accesibles y medianos.

Esto podría beneficiar a consumidores con mayor variedad de estilos y rangos de precios, pero también plantea desafíos para marcas nacionales que compiten en esos mismos segmentos.