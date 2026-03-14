El reconocido shopping Los Gallegos de Mar del Plata atraviesa un momento de tensión en su larga historia ante la inminente venta al grupo empresario IRSA. Las negociaciones avanzaron a paso firme y la empresa IRSA, quien también administra el Alto Palermo Shopping, se quedó con el emblemático lugar de la ciudad balnearia. En este marco, una de las incertidumbres más grandes es qué ocurrirá con sus más de 150 trabajadores directos y más de 100 empleados indirectos vinculados con la operatoria del centro comercial. Si bien el compromiso de la empresa era no despedir a ningún empleado cuando se diera la venta, sobre todo a los trabajadores con más de 30 años de antigüedad; se despidieron a dos empleados. Así lo comentó Guillermo Bianchi, quien encabeza el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, y en diálogo con Radio 750 remarcó: “el primer minuto del jueves sale la ley de Modernización Laboral y ese mismo día un chico joven del directorio baja y les dice a dos trabajadores que se tienen que retirar porque están despedidos, y a viva voz les dice a otros ‘vayan pensando ustedes dónde van a invertir su indemnización’”. El líder gremial se quiso comunicar con la empresa, pero no atendieron los llamados y la situación sigue tensa a pocos días del cambio de mando. El Shopping Los Gallegos, ubicado en el microcentro de Mar del Plata, nació en 1912, cuando un grupo de inmigrantes españoles fundó un pequeño local de 250 m² llamado Baratillo Los Gallegos. Con el paso de las décadas, el emprendimiento creció, se transformó en sociedad anónima en 1955 y debió sobreponerse a un devastador incendio en 1978, que fue completamente remodelado en 1983. Finalmente, en 1994 inauguró el primer shopping center de la ciudad, una obra de 18 meses y 20 millones de pesos que marcó un antes y un después en la oferta comercial de la Costa Atlántica. Hoy, Los Gallegos Shopping continúa siendo uno de los centros comerciales más importantes de la región, con más de 80 marcas, cines, patio de comidas y propuestas culturales. Su historia, sin embargo, sigue en movimiento: este año se confirmó su venta tras los rumores, un proceso que generó debate por su impacto laboral y comercial en la ciudad. A pesar de estos cambios, el complejo mantiene su rol como referente histórico y económico de Mar del Plata, combinando tradición, modernización y un vínculo centenario con la comunidad local.