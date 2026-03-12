Con más de 20 años en el mercado, Alic, conocida por su marca de lámparas y productos de iluminación, pidió la apertura de un concurso preventivo para reorganizar su situación financiera. La compañía recurrió al paraguas judicial tras reconocer que enfrenta dificultades para cumplir regularmente con sus obligaciones, en un contexto de caída de ventas y creciente presión sobre su flujo de caja. En el expediente, la empresa atribuyó la caída de sus ventas a factores sectoriales que afectaron a sus principales mercados, entre los que señaló: La presentación fue realizada en el Juzgado N° 25 y se tramita con el expediente 25264/2025. En su escrito, la firma solicitó la apertura del proceso concursal al admitir que se encuentra en estado de cesación de pagos. “Quizás el factor de mayor incidencia en la cesación de pagos de Alic S.A. ha sido las altas tasas de interés que ha debido afrontar por la deuda financiera bancaria contraída”, señaló en el escrito. La caída de las ventas impactó de forma directa en el flujo de fondos de la empresa, lo que terminó generando un descalce entre los ingresos y las obligaciones financieras y comerciales que debía afrontar. En ese sentido, la empresa sostuvo que “la sociedad se ha visto imposibilitada de atender regularmente sus obligaciones en la forma y plazos originalmente comprometidos, situación que derivó en un estado de cesación de pagos”, lo que motivó la solicitud de concurso preventivo. Ahora buscan encauzar su situación patrimonial y alcanzar un acuerdo con los acreedores. El proceso judicial pretende así ordenar su pasivo y preservar la continuidad de la actividad comercial mientras se negocia una reestructuración de las deudas. Alic es una sociedad constituida en 2004 dedicada a la comercialización de productos de iluminación, especialmente lámparas LED y luminarias para el mercado residencial y comercial. Con el paso de los años logró posicionar su marca en el mercado local, en un segmento donde conviven importadores, distribuidores y fabricantes que compiten en un negocio altamente sensible al nivel de actividad y al consumo interno.