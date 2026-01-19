Inauguran un puente clave sobre una autopista de Buenos Aires y será más fácil y rápido cruzarla de lado a lado

Una cadena internacional de moda desembarca en el país con una propuesta de precios bajos que promete revolucionar el mercado textil argentino.

La firma chilena Tricot, conocida por su oferta de indumentaria low cost, inauguró su tienda online en pesos argentinos, con envíos a todo el país y propuestas pensadas para captar la atención de consumidores.

La marca de indumentaria que llegó a Argentina

Tricot, con décadas de trayectoria en Chile, llegó al mercado argentino con una plataforma de e-commerce que permite comprar sin salir de casa y pagar con tarjetas locales, algo que simplifica la experiencia para quienes buscan ropa cómoda, funcional y económica.

La propuesta abarca prendas para mujeres, hombres y niños, además de accesorios y calzado. Está pensada para aquellos que quieren renovar su guardarropa sin gastar de más:

Remeras desde $ 7.990

Camisas desde $ 13.990

Jeans desde $ 18.990

Vestidos desde $ 18.990

Pantalones desde $ 24.990

Zapatillas desde $ 18.990

Además, la marca ofrece envío gratuito en compras superiores a $ 50.000 y plazos de entrega que van de 2 a 10 días hábiles, según la ubicación del comprador.

La competencia del mercado internacional

Este desembarco coincide con un momento de cambios en el consumo de moda: la industria local enfrenta una caída en la producción y un aumento de las importaciones, mientras crece la presencia de marcas extranjeras que apuestan a precios competitivos.

La llegada de Tricot pone en juego una nueva alternativa frente a gigantes del e-commerce como Shein y Temu, que también dominan buena parte de las compras internacionales de moda de bajo costo en Argentina.

La firma trasandina, fundada en 1952, basa su modelo comercial en lanzamientos frecuentes de nuevos productos, precios agresivos y una amplia variedad de talles y estilos para adaptarse a distintos gustos y necesidades.

Su ingreso digital no descarta, a futuro, la posible apertura de tiendas físicas, replicando el modelo de cercanía al consumidor que ya domina en Chile.

La llegada de Tricot marca una tendencia clara: las marcas globales de moda apostando al mercado argentino, pese a un contexto económico desafiante. Esto no solo impulsa la competencia en precios y promociones, sino que también redefine las opciones de los consumidores.