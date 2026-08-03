La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei viajó este lunes a Resistencia, Chaco, junto a ministros para una jornada de coordinación para enfrentar el fenómeno El Niño, una de las principales preocupaciones de la Casa Rosada, y aprovechó para fortalecer su presencia territorial en una de las provincias en las que establecerá alianza electoral .

El encuentro se enmarcó esta mañana en el Segundo Consejo Regional de Seguridad Interior, realizado en el Centro de Convenciones Gala de esa ciudad. En la comitiva la acompañó el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el subsecretario y espada armadora de Karina, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

También participaron los gobernadores del Chaco, Leandro Zdero, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y el ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero,

El plan de coordinación ante El Niño

El director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, expuso los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia orientada a reforzar la articulación entre la Nación, las provincias y los municipios para anticipar y responder de manera coordinada ante inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno climático.

El plan integra el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones basada en información científico-técnica.

Las condiciones del fenómeno El Niño ya están presentes , y los modelos climáticos prevén una probabilidad cercana al 100% de que continúe durante los próximos meses, con una intensificación esperada hacia la primavera. Frente a ese escenario, el Gobierno nacional viene desarrollando una estrategia de preparación anticipada junto a las provincias de la Cuenca del Plata, que incluye el Tablero ENOS del SINAME para el monitoreo en tiempo real, la elaboración de modelos de riesgo para municipios y la capacitación de equipos para reforzar la respuesta federal.

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, había anticipado en la previa que este consejo regional tendría la particularidad de enfocarse en el fenómeno El Niño, aunque remarcó que las problemáticas de seguridad varían según la región. Además de la emergencia climática, la agenda de la jornada incluyó el control fronterizo, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y los vuelos irregulares, así como delitos de incidencia más local como el abigeato y el robo de motovehículos.

El gobernador correntino había adelantado, previo al encuentro, la intención de su provincia de fijar postura propia en la mesa regional. “Nosotros estamos convocados a participar, así que vamos a estar trabajando, vamos a estar llevando nuestras miradas, entendiendo que ellos vienen por una mirada más de lo que sucede entre Santa Fe, Chaco y demás, pero que nosotros tenemos muy bien planteado qué es lo que necesitamos”, señaló el mandatario correntino.

La otra cara del viaje: el armado en LLA Chaco

En paralelo a la cumbre de seguridad, Karina Milei, en su rol de presidenta de La Libertad Avanza, encabezó una reunión con dirigentes nacionales y provinciales del espacio para analizar el crecimiento del partido en la provincia y definir nuevas acciones para fortalecer su presencia territorial. Participaron, también, Santilli y Eduardo “Lule” Menem, sumado al presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez, el senador nacional Juan Cruz Godoy, los diputados nacionales Rosario Goitia y Carlos García , y los diputados provinciales Mayra Jarenko y Adrián Zukiewicz .

El encuentro, según dieron a conocer desde el espacio, evaluó medidas para consolidar a los referentes del espacio en cada localidad, fortalecer los equipos territoriales y ampliar la presencia partidaria en toda la provincia. La meta planteada, según lo transmitido en el encuentro, es continuar esa consolidación sin afectar el vínculo institucional y político con el gobierno de Zdero , en una provincia donde el radicalismo gobierna en alianza con el propio espacio libertario.

Javier y Karina Milei con el gobernador de Chaco Leandro Zdero

Los dirigentes remarcaron la importancia de sostener la articulación con las autoridades provinciales y valoraron el trabajo conjunto entre la Nación y la Provincia en dos obras que mencionaron como prioritarias: la finalización del Segundo Acueducto del Interior, que mejoraría el abastecimiento de agua potable en numerosas localidades chaqueñas, y el impacto que podría tener la reforma nacional del régimen de cabotaje para reducir costos logísticos, potenciar las exportaciones desde el Puerto de Barranqueras y reactivar el Puerto Las Palmas.

Los referentes chaqueños compartieron además los resultados de sus recorridas territoriales, con un diagnóstico de buena recepción en los barrios de las medidas del Gobierno nacional, y analizaron oportunidades para incorporar nuevos referentes provenientes del trabajo, la producción y la actividad privada .

Como parte de esa etapa, se acordó avanzar con encuentros y capacitaciones junto a productores y dirigentes locales, con el objetivo de preparar nuevos equipos territoriales en cada localidad de la provincia.

De esta manera, la agenda del lunes en Chaco terminó combinando la coordinación técnica frente a una emergencia climática y la construcción del armado libertario de cara a 2027, una dimensión estrictamente política en paralelo a la conversación de gestión en la provincia.