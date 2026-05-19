En esta noticia México prioritario y aún más con el Mundial

Para millones de niños, el gusto por jugar fútbol es una fuerza imparable que a menudo choca con una realidad hostil: calles peligrosas, espacios abandonados o materiales de riesgo. Para cambiar esta realidad, nace love.fútbol, una organización que desde hace dos décadas se dedica a co-crear canchas deportivas seguras, con el apoyo de empresas y personas. Empresas como Amazon, Disney, Adidas, Nike y Rexona han participado en hacer esto realidad en México.

Lo que comenzó con una visión en Marruecos y un primer proyecto en Guatemala en 2006, hoy es una plataforma global que ha impactado a más de 138,000 personas en 17 países.

“Nuestra misión es de co-crear de la mano de las comunidades, canchas deportivas que sean seguras y que fortalezcan la convivencia y la cohesión social a largo plazo”, aseguró Kensa Gravois, directora global de desarrollo para love.fútbol, en entrevista con El Cronista.

Aunque el proyecto inició con donativos individuales, el modelo ha evolucionado hacia una estructura sólida de patrocinio corporativo. Empresas de talla mundial han encontrado en love.fútbol un vehículo tangible para ejercer su responsabilidad social y dejar un legado duradero.

El modelo de inversión para una transformación integral de una cancha desde cero ronda el millón de pesos, aunque el verdadero valor reside en la metodología de participación comunitaria, calcula Gravois.

Al involucrar a la comunidad desde el día uno en el diseño, construcción y mantenimiento, love.fútbol asegura que la inversión de las marcas no sea solo un gasto de marketing, sino un proyecto autosuficiente que seguirá transformando vidas mucho después de que el silbatazo final del mundial haya sonado, aseguró Gravois.

En México, el apoyo empresarial ha sido fundamental para el éxito de la iniciativa. Amazon ha sido un socio histórico para la organización en el país, financiando la construcción de seis canchas hasta el momento.

Asimismo, Adidas participó en el proyecto “Cancha Violeta” en Ecatepec, un espacio diseñado específicamente por y para mujeres para combatir la violencia de género a través del deporte.

Cancha violeta de Love.fútbol en Ecatepec| Cortesía

Gravois detalló que el impacto de este espacio va más allá de la infraestructura deportiva, pues se enfoca también en la seguridad y la equidad de género en una zona con altos índices de vulnerabilidad.

Ahí entra la labor de marcas como Nike y Rexona, que implementan programas educativos y de inclusión de género como “Jugamos Juntas” y “Breaking Limits” para activar los espacios más allá de la infraestructura.

No sólo las marcas apoyan los proyectos de construcción y reconstrucción de canchas en México, también el Manchester City y Xylem colaboraron en una cancha innovadora en Teotihuacán que incluye sistemas de filtración de agua potable para la comunidad, compartió Gravois.

México prioritario y aún más con el Mundial

Con 10 años de presencia en el país y más de 21 canchas construidas en cinco estados (CDMX, Estado de México, Querétaro, Guadalajara y Veracruz), México se ha consolidado como el segundo territorio más importante a nivel global para la organización, solo detrás de Brasil.

Gravois destaca que México funciona como un puente estratégico para su labor. “Vemos a México precisamente como ese puente entre Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Ese expertise es lo que nos ha ayudado para replicar nuestros resultados de manera muy exitosa en otros países de Latinoamérica”.

Con la mira puesta en el próximo Mundial 2026, love.fútbol busca capitalizar la pasión futbolística para generar más proyectos. La meta para este año es ambiciosa: 25 nuevas canchas a nivel mundial, con 6 proyectadas específicamente para México, dependiendo de la confirmación de financiamiento.