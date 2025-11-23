Con diciembre a la vuelta de la esquina, los trabajadores estatales de Santiago del Estero se preparan para recibir el beneficio más esperado: el bono de fin de año.

El Gobierno provincial anunció la fecha de pago de la última cuota de bono extraordinario, que completa un paquete de $ 2.100.000 en tres desembolsos.

Bono para estatales: ¿cuándo se pagará la última cuota?

La primera cuota de $ 700.000 se abonó el pasado 17 de octubre, mientras que la segunda llegó el 18 de noviembre. La tercera y última cuota se acreditará el 23 de diciembre, justo antes de las fiestas, para que los trabajadores cuenten con un alivio adicional.

Este bono se suma al beneficio de $ 1.000.000 que la provincia pagó en el primer semestre, consolidando un esquema de refuerzos que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Requisitos para cobrar el bono de fin de año

El pago está destinado exclusivamente a trabajadores activos de la administración pública provincial, sin importar el área en la que se desempeñen.

Además, el Gobierno confirmó que el monto no está sujeto a descuentos ni recortes , algo que había generado polémica en el municipio de La Banda durante el pago anterior.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) provincial advirtió que cualquier intento de descuento sería “incorrecto” y exigió el reintegro de los montos recortados previamente. El Ministerio de Economía ratificó que el bono se pagará íntegro para garantizar su impacto.