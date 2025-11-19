Se trata de la tercera cuota del adicional y se liquidará junto con el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Una provincia del país confirmó el pago de un bono especial de $ 120.000 para sus empleados estatales que beneficiaría a miles de personas. El extra fue acordado en las paritarias y se abonará junto a los haberes del último mes del año, aunque no reemplaza al Sueldo Anual Complementario (SAC).

Pese a que el adicional es de $ 120.000 en total, en diciembre solo se pagará $ 40.000, debido a que se fue acreditando en tres cuotas desde octubre hasta completar ese monto. Será otorgado junto a los salarios y al aguinaldo, aunque todavía no se confirmó la fecha oficial de pago .

Bono de fin de año: quiénes cobrarán un extra de $ 120.000 en diciembre

El pago fue confirmado por la provincia de Catamarca , donde la administración local anunció una transferencia adicional de fondos para mejorar los ingresos públicos de los trabajadores frente a la pérdida salarial registrada este año.

La medida, informada oficialmente por el gobernador Raúl Jalil, busca compensar el impacto de la inflación sobre los trabajadores del Estado y fue celebrado por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), aunque también exigieron que se mejoren las condiciones para los empleados municipales.

Según informó el Ministerio de Economía provincial, todos los empleados estatales de Catamarca recibirán una suma extra total de $ 120.000 . El cobro será distribuido en tres cuotas mensuales del siguiente modo:

$ 40.000 en octubre

$ 40.000 en noviembre

$ 40.000 en diciembre.

¿Cómo se paga el bono para empleados estatales?

El desembolso se formalizará antes del pago del medio aguinaldo, tal como figura en el cronograma oficial, junto a los sueldos de septiembre, octubre y noviembre.

“Es un logro poder llegar a estas instancias y contar con los recursos necesarios para brindar esta posibilidad a los empleados públicos. Sabemos que falta mucho, pero en un contexto nacional donde prácticamente no se otorgan actualizaciones salariales, hemos decidido, con creatividad y responsabilidad, poner estos recursos al servicio del empleo público y que se valore la labor de nuestros trabajadores“, señaló el ministro Fernando Monguillot.

El beneficio alcanza a la totalidad de los empleados públicos de la provincia de Catamarca.

Según informó el gobierno provincial, está destinado a todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial, incluyendo al personal de salud, seguridad y educación de gestión pública y privada de toda la provincia.