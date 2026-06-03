El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $ 70.000 para jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones administradas por ANSES durante junio de 2026.

La medida ya fue oficializada mediante un decreto y busca reforzar los ingresos de los sectores con haberes más bajos.

El beneficio será abonado junto con las prestaciones mensuales y alcanzará a millones de personas que forman parte del sistema previsional argentino.

Bono ANSES de $ 70.000: quiénes lo recibirán

El refuerzo económico estará destinado a jubilados y pensionados que perciben prestaciones contributivas a través de ANSES, así como también a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Además, accederán al bono quienes cobren pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de siete hijos o más y otros beneficios de carácter asistencial contemplados por la normativa vigente.

Para cobrar el refuerzo, la prestación deberá encontrarse activa al momento de la liquidación correspondiente al mes de junio.

Quiénes cobrarán el bono para jubilados en junio 2026

De acuerdo con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, quienes perciban un haber equivalente o inferior a la jubilación mínima recibirán el monto completo de $ 70.000.

En cambio, los beneficiarios cuyos ingresos previsionales superen ese piso cobrarán un monto proporcional. El objetivo es que, sumando el bono, alcancen un límite determinado por la combinación del haber mínimo vigente y el refuerzo extraordinario.

De esta manera, el beneficio será decreciente para quienes perciban ingresos superiores a la mínima.

Aguinaldo para jubilados ANSES: cuánto me corresponde

A los haberes se la sumará el pago de la primera cuota del aguinaldo, que contempla el 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos 6 meses. Significa que se debe tomar la mejor remuneración sin bono ($ 403.396,63, en el caso de la mínima) y dividirla a la mitad ($ 201.698,32).

Por lo tanto, los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 403.396,63 + $ 201.698,32 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) y recibirán un total de $ 675.094,95.

En contraste, los titulares del haber máximo recibirán $ 1.356.974 extra y sus haberes con SAC ascenderán a $ 4.070.922 en junio 2026.

Calendario de pagos de jubilados y pensionados en junio 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas