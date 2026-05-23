Ya es oficial | El Gobierno dará una ayuda económica a todos estos jóvenes que cumplan 18 años

El Gobierno de España ha aprobado de forma oficial el Bono Cultural Joven para el año 2026. Se trata de una ayuda económica directa de 400 euros dirigida a todos los jóvenes que cumplan 18 años durante este año.

El objetivo principal es facilitar el acceso a la cultura, fomentar nuevos hábitos de consumo cultural y estimular la participación activa de los jóvenes, tanto como consumidores como creadores artísticos.

Ya es oficial | El Gobierno dará una ayuda económica a todos estos jóvenes que cumplan 18 años. Foto: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes pueden solicitar el Bono Cultural Joven 2026?

Según el decreto aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pueden beneficiarse todos los jóvenes que cumplan 18 años en 2026 (nacidos en 2008).

Una de las grandes novedades de esta edición es que, por primera vez, podrán acceder a la ayuda de 400 euros personas que no posean la nacionalidad española ni la residencia legal en España. Esto incluye a:

Jóvenes solicitantes de protección temporal y asilo.

Extranjeros extutelados que alcancen la mayoría de edad en 2026 y se encuentren en trámites para obtener el permiso de residencia (deberán presentar la documentación acreditativa).

Las novedades del Bono Joven Cultura 2026

El programa incorpora cambios significativos respecto a ediciones anteriores. Con el fin de promover no solo el consumo, sino también la creación cultural, se han ampliado los productos y actividades subvencionables.

Ahora es posible utilizar el bono para:

Asistencia a cursos presenciales y online sobre materias relacionadas con la cultura.

Adquisición de instrumentos musicales.

Compra de material artístico y creativo.

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Los beneficiarios tienen dos opciones de uso:

Modalidad tradicional : distribuir los 400 euros en tres categorías (200 € en artes en vivo y audiovisuales + patrimonio y material de creación, 100 € en productos físicos y 100 € en consumo digital).

Modalidad de creación: destinar el importe íntegro de los 400 euros a cursos, talleres culturales (presenciales u online), instrumentos musicales y material artístico.

¿En qué no se puede comprar con el Bono Cultural Joven?

El decreto excluye expresamente ciertos gastos, entre ellos:

Espectáculos deportivos

Moda

Gastronomía

Artesanía

Obra plástica y gráfica.

El plazo de solicitud se abrió este viernes 22 de mayo de 2026, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto. Se recomienda tramitarlo lo antes posible, ya que el periodo suele tener fecha de cierre (habitualmente en octubre).

Paso a paso, cómo pedir el Bono Cultural Joven

La solicitud es 100% telemática y se realiza a través de la página oficial: bonoculturajoven.gob.es . Para completarla necesitarás: