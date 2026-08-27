El Decreto 779/1995, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, establece las condiciones que deben cumplir los conductores para circular legalmente por calles, avenidas y rutas. Entre las exigencias se encuentra contar con una licencia de conducir válida, vigente y correspondiente a la categoría del vehículo que se maneja.

La normativa también contempla distintas situaciones en las que las autoridades de tránsito pueden disponer la retención de un vehículo cuando se detectan determinadas infracciones o incumplimientos.

Por este motivo, llevar una licencia de conducir no significa necesariamente que el conductor esté habilitado para circular en cualquier circunstancia.

El régimen nacional fue aprobado mediante el Decreto 779/1995 y funciona como reglamentación de la Ley 24.449. Sin embargo, su aplicación concreta también debe analizarse junto con las normas y adhesiones vigentes en cada jurisdicción.

¿Cuándo pueden retener un vehículo según el Decreto 779/1995?

El Decreto 779/1995 aprobó la reglamentación general de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y, además, incorporó un régimen específico de contravenciones y sanciones. La normativa establece las reglas que deben observar los conductores y las autoridades encargadas de controlar el tránsito.

La retención del vehículo no se produce automáticamente ante cualquier infracción. Se trata de una medida prevista para determinadas situaciones contempladas por la legislación de tránsito. Por eso, para determinar si corresponde retirar un vehículo de circulación, es necesario observar cuál es la infracción detectada y qué establece la normativa aplicable.

Uno de los puntos centrales es que la documentación del conductor debe encontrarse en condiciones que permitan acreditar que está legalmente habilitado para manejar . La licencia de conducir no funciona solamente como una identificación, sino como el documento que acredita la autorización para conducir determinadas categorías de vehículos.

En consecuencia, si durante un control se detecta que el conductor no cumple con las condiciones exigidas para circular, pueden aplicarse las medidas y sanciones previstas por la legislación.

Licencia de conducir: qué establece el Decreto 779/1995 sobre su vigencia y cuándo pueden retener un vehículo durante un control de tránsito. ChatGPT

¿Qué pasa si la licencia de conducir está vencida?

Tener una licencia de conducir vencida es un gran problema. La habilitación para conducir está vinculada a la validez de la licencia de conducir, por lo que el vencimiento modifica la situación del conductor frente a un control de tránsito.

En estos casos, es importante diferenciar entre tener una licencia de conducir y tener una licencia de conducir vigente. Una persona puede conservar el documento y, sin embargo, no encontrarse habilitada para conducir si la fecha de vencimiento ya pasó.

La situación puede generar una infracción y dar lugar a las consecuencias previstas por la Ley 24.449, su reglamentación y las normas de la jurisdicción donde se realiza el control.

Por eso, antes de salir a la calle, se recomienda revisar la fecha de vencimiento, la categoría correspondiente y el resto de la documentación obligatoria.

¿Qué establece el Decreto 779/1995 sobre la licencia de conducir y la circulación?

El Decreto 779/1995 fue sancionado el 20 de noviembre de 1995 y aprobó la reglamentación de la Ley N.º 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial. Su artículo 1 establece los distintos anexos que integran la reglamentación, mientras que el artículo 2 dispuso que la ley y sus normas reglamentarias entraran en vigencia el 1° de diciembre de 1995.

A lo largo de los años, la reglamentación fue modificada mediante distintos decretos. Entre ellos se encuentra el Decreto 196/2025, que introdujo cambios en varios anexos, y el Decreto 689/2026, que modificó el Anexo R referido a pesos y dimensiones.

El propio Decreto 779/1995 también establece en su artículo 3 una invitación a las provincias para adherir de manera integral a la Ley 24.449 y a la reglamentación nacional. Por este motivo, al analizar una situación concreta de tránsito, también resulta necesario tener en cuenta la normativa provincial o municipal vigente en el lugar donde ocurre el control.

En definitiva, la licencia de conducir debe encontrarse vigente y cumplir con las condiciones exigidas para el vehículo que se conduce. Si el documento está vencido o el conductor no reúne las condiciones de habilitación correspondientes, puede quedar sujeto a las sanciones y medidas previstas por la normativa de tránsito aplicable.