El estado de Texas eliminó la opción de rendir en español el examen de conocimientos para la licencia de conducir comercial (CDL) y el permiso de aprendizaje comercial (CLP). Desde el 1 de junio, el Departamento de Seguridad Pública (DPS) del estado exige que esa prueba se complete únicamente en inglés, sin intérpretes.

La decisión, confirmada por el DPS, busca alinear el proceso estatal con los requisitos de dominio del inglés que exige a nivel federal la Administración Federal de Seguridad de Transporte por Carretera (FMCSA). Antes del cambio, los aspirantes podían elegir entre inglés y español para la prueba escrita.

¿Qué cambia exactamente en el examen para la licencia comercial?

El examen de conocimientos —la parte escrita y automatizada del trámite— ahora se toma exclusivamente en inglés. La medida rige para quienes rindieron o rindan la prueba de CDL o de CLP a partir del 1 de junio de 2026.

La prueba práctica, que incluye la inspección previa al viaje, el control básico del vehículo y el examen de manejo en ruta, siempre se realizó en inglés y no sufre cambios.

¿Qué exámenes cambian y cuáles no?

Examen escrito de conocimientos (CDL/CLP): ahora solo en inglés, sin intérpretes.

Examen práctico de manejo: sin cambios, siempre fue en inglés.

Licencia de conducir particular: no está afectada por esta medida.

La medida rige para quienes rindieron o rindan la prueba de CDL o de CLP a partir del 1 de junio de 2026. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Cómo afecta esta medida a los conductores hispanohablantes?

El ajuste impacta directamente a los solicitantes que no dominan el inglés, ya que hasta ahora podían apoyarse en la versión en español del examen escrito. El DPS ofrece de forma gratuita en su sitio web el manual actualizado para prepararse en inglés.

Además del examen, agentes de tránsito e inspectores certificados seguirán evaluando el manejo del inglés durante controles de ruta y en estaciones de pesaje. Todo conductor comercial que no cumpla con ese estándar quedará fuera de servicio.