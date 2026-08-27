Salió a la luz el día exacto de la llegada del papa León XIV a Córdoba y revelaron los detalles del evento

Diputados aprobó la Carta Orgánica del BCRA de Milei y la ampliación al régimen de Inocencia Fiscal

El Papa León XIV recibió este jueves en audiencia a monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) , y a monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado.

El encuentro, descripto como “cordial y afable”, se concreta en la previa del viaje anunciado para noviembre, con la esperada llegada al país de León XIV, sucesor del fallecido Papa Francisco.

La intención es avanzar en la preparación de la visita apostólica que el Pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

Durante la audiencia, León XIV expresó su “entusiasmo” por el viaje y se mostró al tanto de las opciones que se están evaluando para su desarrollo, expresó la CEA en un comunicado.

Se remarcó especialmente la voluntad de que la visita tenga un carácter “eminentemente pastoral” y que sus efectos se proyecten más allá de los días del viaje, “dejando frutos tanto para la Iglesia como para la sociedad argentina en su conjunto”.

El encuentro se suma a una serie de gestos que en las últimas semanas fue dando el Papa en relación con la organización del viaje: días atrás había recibido en el Vaticano a monseñor Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes–Luján y uno de los emisarios de la comisión nacional constituida por la CEA para trabajar en los criterios generales del encuentro en el marco de los preparativos que llevan adelante el Gobierno y la Conferencia Episcopal ante el viaje, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre.

En paralelo, ayer se realizó en Buenos Aires una nueva instancia de coordinación entre Nación y las provincias involucradas en la visita . Karina Milei encabezó en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación una cumbre interjurisdiccional para coordinar los operativos logísticos, con la participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo; y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

El objetivo fue delinear las tareas operativas previas a las actividades multitudinarias previstas en cada distrito entre el 8 y el 11 de noviembre.

Sobre el itinerario, ya está confirmado que el periplo regional de León XIV comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida, y que su llegada a la Argentina está prevista para el domingo 8 de noviembre, cuando será recibido en Ezeiza.

Al día siguiente, lunes 9, se realizará la reunión oficial con Javier Milei en la sede del Poder Ejecutivo. La agenda eclesiástica contempla actos masivos en el Monumento a los Españoles, sobre la avenida del Libertador, y una visita a la Basílica de Luján, aunque la fecha exacta de este último tramo todavía no está confirmada.

También se prevé una actividad en la provincia de Córdoba, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), y trascendió que podría sumarse una recorrida por un establecimiento penitenciario —posiblemente el penal de Villa Devoto— y un evento multitudinario en el estadio de River Plate.

En cuanto al hospedaje, se confirmó que el Papa se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.