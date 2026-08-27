La Biblia tiene razón: una investigación científica encontró la ubicación de los restos del Arca de Noé.

Científicos de diversas instituciones académicas han identificado la localización precisa donde se encuentran los restos del Arca de Noé.

Este avance fue realizado por arqueólogos de la Universidad Técnica de Estambul , la Universidad Andrew y la Universidad Abraham Çeçen , en relación con formaciones geológicas encontradas en Turquía.

¿Cómo se llevó a cabo la investigación científica que habría dado con el Arca de Noé?

El análisis se llevó a cabo sobre restos de roca y suelo con materiales arcillosos, sustancias marinas y mariscos que datan del 5.500 al 3.000 antes de Cristo.

Este período guarda relación con el relato bíblico en el cual se habría producido el diluvio universal.

Nuevos hallazgos sobre el diluvio de Noé hace 5000 años

Fue gracias al rastreo del área que los autores encontraron las muestras fosilizadas, lugar donde se considera que tuvo lugar el diluvio de Noé hace 5000 años. “Nuestros hallazgos indican la presencia de vida en esta región durante ese tiempo” , afirmaron en concordancia con lo sostenido por el vicerrector de la Universidad Chechen, Faruk Kaya.

La Biblia tiene razón: una investigación científica encontró la ubicación de los restos del Arca de Noé.

¿Qué dicen los libros sagrados sobre Noé y el Arca?

La historia de Noé y el Arca es relatada en los libros sagrados del cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Sin embargo, la comunidad científica aún no ha establecido una posición clara sobre su veracidad.

En la Biblia, el relato se encuentra en el libro del Génesis. En este contexto, el diluvio se presenta como un castigo por la maldad humana.

No obstante, Dios es quien, según el relato, decide seleccionar a un individuo con el propósito de preservar una porción de la especie humana y animal, llevando a la creación de una nueva alianza resumida en el Arca de Noé, que simboliza la refundación del mundo.

Análisis amplían el contexto geológico y reavivan el diluvio

Los científicos continúan analizando las muestras para comprender mejor el contexto geológico del área. Este descubrimiento puede transformar la percepción que se tiene sobre las narrativas antiguas y su conexión con la historia de la humanidad. Las investigaciones están programadas para ampliarse en los próximos meses, con la esperanza de encontrar más evidencias que respalden la teoría del diluvio. Los arqueólogos esperan que estos hallazgos fomenten un diálogo entre la ciencia y la fe, enriqueciendo el entendimiento sobre el relato de Noé.