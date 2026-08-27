El proyecto Distrito Diagonal, que se construye en Gonnet, ya tiene fecha estimada de apertura. El primer gran shopping de La Plata avanza con la mitad de la obra terminada y contempla una propuesta que combinará comercios, gastronomía y entretenimiento. La inversión total alcanzará los USD 220 millones.

El desarrollo está a cargo de IRSA, el grupo liderado por Eduardo Elsztain, y representa el regreso de la compañía hacia el negocio de los shoppings después de 11 años sin inaugurar un nuevo centro comercial.

La primera etapa del proyecto abrirá a mediados de 2027 y será solo el comienzo de un plan más amplio que también contempla viviendas, oficinas, un hotel, universidades y centros de salud.

Distrito Diagonal, el nuevo shopping de La Plata que abrirá en 2027, tendrá 100 locales, siete salas de cine, gastronomía y 8.000 m² de espacios al aire libre.

¿Cuándo abrirá Distrito Diagonal, el nuevo shopping de La Plata?

La apertura de Distrito Diagonal está prevista para mediados de 2027, entre junio y julio, de acuerdo con el cronograma informado por la empresa. Las obras comenzaron en septiembre de 2024 y actualmente alcanzaron aproximadamente el 50% de avance.

El proyecto se levanta sobre un predio de unas ocho hectáreas sobre el Camino General Belgrano, en Gonnet.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante a fines de 2018. En aquel momento, la inversión estimada era de u$s 130 millones, pero el monto previsto para el masterplan completo aumentó hasta los u$s 220 millones.

Para la construcción específica del shopping, IRSA destinará alrededor de u$s 60 millones. Actualmente trabajan más de 420 personas en la obra y se espera que esa cantidad aumente cuando comiencen los trabajos de instalación y acondicionamiento de los locales.

Una vez que el complejo entre en funcionamiento, la compañía estima que generará entre 1.000 y 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

¿Qué tendrá el primer shopping de La Plata?

Distrito Diagonal tendrá más de 22.000 metros cuadrados de superficie comercial, cerca de 100 locales y 700 cocheras.

La propuesta se diferenciará de los shoppings tradicionales porque será mayoritariamente a cielo abierto, con unos 8.000 metros cuadrados de plazas y espacios exteriores.

Entre sus principales características se encuentran:

100 locales comerciales distribuidos en dos niveles.

7 salas de cine .

Un espacio de juegos y entretenimiento de 1.800 metros cuadrados.

Más de 15 propuestas gastronómicas .

700 cocheras .

Unos 8.000 metros cuadrados de plazas y espacios al aire libre .

Posibilidad de incorporar un gimnasio.

¿Dónde estará Distrito Diagonal y cómo cambiará la zona?

El nuevo shopping estará ubicado en Gonnet, sobre el Camino General Belgrano, una zona con conexión hacia La Plata, City Bell y otras localidades de la región. Según las estimaciones de IRSA, el complejo podría recibir alrededor de 600.000 visitantes por mes una vez que esté operativo.

Pero el shopping será apenas la primera etapa de un desarrollo mucho más grande. El masterplan contempla 15 parcelas para futuros proyectos en el mismo predio.

En los terrenos que rodean al centro comercial, IRSA proyecta levantar 12 edificios residenciales de aproximadamente 10 pisos. Los primeros comenzarían a construirse unos tres años después de la apertura del shopping.

El plan también incluye espacios destinados a oficinas, un hotel, universidades y centros de salud, con la intención de transformar el área en un nuevo polo urbano de la zona norte de La Plata.