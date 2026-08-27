El Ejército Argentino se encuentra atravesando uno de los desafíos más exigentes del mundo. Por segundo año consecutivo, una patrulla de sus tropas de montaña viajó a India para intentar alcanzar una cumbre del Himalaya, esta vez en el monte Kamet, una imponente formación de roca y hielo que alcanza los 7756 metros de altura.

La expedición comenzó el 19 de agosto y está previsto que finalice el 7 de octubre de 2026. Durante esos 50 días, los militares deberán atravesar distintas etapas que incluyen el traslado desde Delhi, la aproximación hasta el Campo Base, la aclimatación, el transporte de cargas, la instalación progresiva de campamentos, el ataque a la cumbre y el posterior repliegue .

Según informó oficialmente el Ejército, la misión busca poner a prueba y consolidar las capacidades técnicas, físicas y psicológicas de sus tropas de montaña en uno de los ambientes naturales más complejos del planeta.

Quiénes integran la patrulla argentina que intentará subir el Kamet

La expedición está integrada por 10 cuadros de las tropas de montaña, seleccionados luego de un proceso que comenzó con una convocatoria abierta al personal militar en actividad.

Los integrantes iniciaron la misión. Ejército Argentino

En total se postularon 32 efectivos. De ellos, 17 fueron seleccionados para atravesar tres bloques de entrenamiento progresivo desarrollados entre abril y julio de 2026 .

La patrulla definitiva quedó conformada por:

Coronel Bernardo Ariel Cecchini, jefe de la expedición.

Mayor Ramiro Ricardo Antoñana, jefe de las patrullas de ataque.

Teniente Sebastián Gustavo Frete.

Suboficial principal Víctor Daniel Giordano.

Sargento ayudante Oscar Sergio Oro.

Sargento primero Diego Marcelo Alegre.

Sargento Cristian David Astudillo.

Sargento José Luis Perales.

Cabo primero Daniel Hernán Gregorio.

Cabo primero Nicolás Javier Alejandro Copa.

Todos cuentan con formación de la Escuela Militar de Montaña y experiencia en ascensiones superiores a los 6000 metros en la Cordillera de los Andes.

El desafío de llegar a los 7756 metros

La expedición contempla una subida progresiva desde los 4700 metros del Campo Base de Vasundhara Tal hasta la cumbre. El recorrido incluye campamentos a 4950, 5400, 6100, 6700 y 7050 metros, antes del intento final de alcanzar los 7756 metros.

La operación es una de las más exigentes. Ejército Argentino

Para adaptarse a la altitud extrema, la patrulla aplicará el protocolo “climb high, sleep low”, que permite ganar altura progresivamente y descansar en cotas inferiores.

Por su parte, el Kamet se encuentra cerca de la frontera con el Tíbet y es la tercera montaña más alta de India. También es conocida como la “Montaña Ardiente” o “Glaciar de Fuego” por el efecto que producen los amaneceres y atardeceres sobre sus glaciares.

El antecedente del monte Kun

La misión tiene como antecedente la expedición de 2025, cuando una patrulla del Ejército Argentino alcanzó el monte Kun, de 7077 metros, en la región india de Ladakh.

Aquel ascenso marcó un hito ya que fue la primera vez que una patrulla integrada completamente por personal militar argentino alcanzó una cima del Himalaya.