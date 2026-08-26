La Policía de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante operativos de “control poblacional” en subtes, estaciones de trasbordos y la vía pública, donde le solicitarán aleatoriamente sus documentos a los pasajeros que se encuentren en el transporte público.

Durante los controles, las fuerzas de seguridad le pedirán el DNI a las personas seleccionadas, con el fin de averiguar su identidad y verificar si cuentan o no con antecedentes penales.

Según las autoridades, estas medidas buscan garantizar una mayor seguridad en la ciudad y prevenir los delitos. Sin embargo, habrán acciones que no podrán requerirte durante los controles.

Cómo funciona el control poblacional en la Ciudad de Buenos Aires

Los oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizan operativos denominados “controles poblacionales” donde, de manera aleatoria o sistemática, le solicitan su DNI a pasajeros, así como otra información personal como su edad y profesión.

Una vez recolectados los datos, los efectivos buscarán reconocer la identidad y verificar si cuentan con antecedentes penales, si existen pedidos de captura u ordenes de detención.

Control policial en CABA. ChatGPT

Qué documentos me pueden pedir en un control policial

Es importante remarcar que las fuerzas de seguridad no pueden detenerte sin justificación legal, ya sea por “sospecha” o portación de rostro. Tampoco podrá retenerte tu DNI o llevárselo.

No obstante, la Policía de la Ciudad tiene potestad para requerir la identificación de las personas en la vía pública o espacios de tránsito masivo si existe una sospecha fundada o en el marco de operativos preventivos generales (avalado por fallos jurisdiccionales de la CABA y la Corte Suprema como el fallo Vera).

Qué sí puede hacer la policía en un control

Según la Constitución y el Código Penal, las fuerzas de seguridad podrán:

Pedirte el DNI y verificar tu identidad

Consultar antecedentes en el caso de que exista una causa concreta

Pedir colaboración en operativos de tránsito o búsqueda

Actuar frente a un delito en curso

Qué tiene prohíbido solicitarte la Policía en un control poblacional

De acuerdo a la reglamentación vigente, las fuerzas de seguridad no podrán: