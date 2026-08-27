Usar el teléfono celular mientras se maneja no es solo una multa más: es una de las infracciones que más rápido puede acercar a un conductor a perder la licencia. A través del sistema de puntos, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) evalúa el historial de cada conductor y, cuando el uso del celular al volante se suma a otras infracciones, puede terminar en la suspensión del permiso para manejar.

El Gobierno de Nueva York puede quitar la licencia de conducir por su sistema de puntos: ¿cómo funciona?

El DMV no suspende la licencia por una sola multa, pero sí evalúa la acumulación de puntos en un período determinado. En Nueva York, el esquema funciona así:

11 puntos o más en 24 meses: el conductor puede ser citado a una audiencia y su licencia puede ser suspendida o revocada .

Entre 7 y 10 puntos en 24 meses: el conductor puede ser obligado a tomar un curso.

En Nueva York, manejar usando el celular está prohibido salvo para llamar a servicios de emergencia como el 911. Shutterstock

Conducir usando el celular puede hacer que se suspenda la licencia de conducir si se tienen más infracciones

En Nueva York, uno de los estados con el sistema de puntos más estricto, ser declarado culpable de usar el teléfono celular o un dispositivo electrónico portátil mientras se conduce suma 5 puntos al registro de manejo. Es una de las infracciones comunes que más puntos aporta de una sola vez.

Para poner ese número en contexto: muchas faltas de tránsito suman entre 3 y 4 puntos, por lo que el celular al volante está entre las más penalizadas dentro de las infracciones cotidianas.

Cuántos puntos suma cada infracción

Con la reforma, varias faltas aumentaron su valor. Esta es la escala de puntos por infracción vigente en Nueva York: