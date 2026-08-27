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Usar el teléfono celular mientras se maneja no es solo una multa más: es una de las infracciones que más rápido puede acercar a un conductor a perder la licencia. A través del sistema de puntos, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) evalúa el historial de cada conductor y, cuando el uso del celular al volante se suma a otras infracciones, puede terminar en la suspensión del permiso para manejar.
El Gobierno de Nueva York puede quitar la licencia de conducir por su sistema de puntos: ¿cómo funciona?
El DMV no suspende la licencia por una sola multa, pero sí evalúa la acumulación de puntos en un período determinado. En Nueva York, el esquema funciona así:
- 11 puntos o más en 24 meses: el conductor puede ser citado a una audiencia y su licencia puede ser suspendida o revocada.
- Entre 7 y 10 puntos en 24 meses: el conductor puede ser obligado a tomar un curso.
Conducir usando el celular puede hacer que se suspenda la licencia de conducir si se tienen más infracciones
En Nueva York, uno de los estados con el sistema de puntos más estricto, ser declarado culpable de usar el teléfono celular o un dispositivo electrónico portátil mientras se conduce suma 5 puntos al registro de manejo. Es una de las infracciones comunes que más puntos aporta de una sola vez.
Para poner ese número en contexto: muchas faltas de tránsito suman entre 3 y 4 puntos, por lo que el celular al volante está entre las más penalizadas dentro de las infracciones cotidianas.
Cuántos puntos suma cada infracción
Con la reforma, varias faltas aumentaron su valor. Esta es la escala de puntos por infracción vigente en Nueva York:
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados: 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos