La Ley Nacional de Tránsito 24.449, reglamentada por el Decreto 779/1995, establece cuáles son las condiciones que deben cumplir los conductores para circular legalmente por las calles y rutas argentinas.

Entre ellas se encuentra contar con una licencia de conducir vigente y correspondiente a la categoría del vehículo.

Por eso, quienes dejan pasar la fecha de vencimiento y continúan manejando pueden quedar expuestos a multas, pérdida de puntos y retención de la licencia.

Qué pasa si se presenta una licencia de conducir vencida en Argentina

El artículo 72 de la Ley 24.449 establece que la autoridad de comprobación debe retener determinadas licencias habilitantes cuando, entre otros supuestos, estuvieren vencidas.

Esto significa que circular con el registro vencido no es simplemente una cuestión administrativa que pueda ignorarse hasta el próximo trámite.

Durante un control, la autoridad puede retener la licencia y labrar el acta correspondiente.

¿También pueden llevarse el auto?

Imagen ilustrativa ChatGPT

Este es uno de los puntos que más dudas genera.

La normativa diferencia entre la retención de la licencia y la retención preventiva del vehículo. El artículo 72 contempla la remoción de un automóvil en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando es conducido por una persona no habilitada, inhabilitada o con la habilitación suspendida , y no existe otra persona habilitada que pueda hacerse cargo de la conducción.

En esos casos, el vehículo puede ser removido y trasladado a un depósito, donde será entregado a quien acredite su propiedad o tenencia legítima, previo pago de los gastos correspondientes.

Qué sanción recibe quien maneja con la licencia vencida

La reglamentación vigente establece una sanción específica para quienes circulan con la Licencia Nacional de Conducir vencida.

Según el régimen de contravenciones, esta conducta puede ser sancionada con una multa de 100 a 300 unidades fijas y con el descuento de cinco puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

La consecuencia concreta dependerá de las circunstancias del caso y de la autoridad que intervenga.

El plazo clave: qué ocurre cuando vence la licencia

La licencia de conducir tiene una fecha de vencimiento que debe figurar en el documento. La Ley 24.449 establece que la licencia habilitante debe contener, entre otros datos, las fechas de otorgamiento y vencimiento.

Una vez superada esa fecha, el conductor ya no cuenta con una licencia vigente para circular.

Por eso, no existe un plazo general de gracia que permita continuar manejando indefinidamente después del vencimiento. La situación debe regularizarse conforme al procedimiento correspondiente.

Qué pasa si la licencia es retenida

La normativa también contempla procedimientos específicos cuando una licencia es retenida por una infracción.

En determinados casos, la autoridad puede entregar una Boleta de Citación del Inculpado, que habilita a conducir por un plazo máximo de 30 días corridos, según el procedimiento previsto por la legislación.

Si el infractor no se presenta dentro del plazo establecido, pueden producirse consecuencias adicionales sobre la habilitación para conducir.

La licencia de conducir debe mantenerse vigente

La normativa nacional busca garantizar que quienes circulan por la vía pública estén debidamente habilitados.

Por eso, mantener la licencia vigente y correspondiente a la categoría del vehículo es una de las condiciones fundamentales para conducir legalmente.