El calendario de agosto 2026 suma una nueva jornada de descanso para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires. El jueves 20 de agosto será feriado local en determinadas localidades bonaerenses, por lo que quienes estén alcanzados por la medida tendrán un día libre en plena semana laboral.

La jornada no será un feriado nacional ni alcanzará a toda la provincia. Se trata de feriados locales establecidos para comunidades específicas de Buenos Aires. En esta oportunidad, las localidades incluidas son Roberts, Rivadavia y Estación Guanaco.

Por qué es feriado el jueves 20 de agosto

El descanso corresponde a celebraciones y aniversarios propios de determinadas localidades bonaerenses. Estas fechas forman parte del calendario de feriados locales y permiten que cada comunidad conmemore acontecimientos relevantes de su historia.

A diferencia de los feriados nacionales, el alcance de estas jornadas está limitado a las localidades contempladas en la disposición correspondiente.

El feriado del jueves 20 llega pocos días después del lunes 17 de agosto, cuando se conmemora en todo el país el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Por qué es feriado el jueves 20 de agosto. Fuente: Shutterstock Tama2u

Qué localidades tendrán feriado el 20 de agosto

El feriado local del jueves 20 de agosto alcanzará a tres localidades bonaerenses:

Roberts , en el partido de Lincoln.

Rivadavia , en el partido de Rivadavia.

Estación Guanaco, en el partido de Pehuajó.

Cada una cuenta con una fecha propia dentro del calendario de celebraciones locales.

Roberts

Roberts es una localidad ubicada en el partido de Lincoln, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. La comunidad tendrá una jornada especial el jueves 20 de agosto con motivo de su celebración local.

Los trabajadores alcanzados por la disposición podrán contar con el día libre en plena semana.

Rivadavia

El partido de Rivadavia también figura entre los distritos que tendrán una jornada no laborable durante agosto. La fecha forma parte del calendario de celebraciones locales de la provincia.

De esta manera, quienes estén comprendidos podrán interrumpir sus actividades habituales durante el jueves 20.

Estación Guanaco

La tercera localidad alcanzada es Estación Guanaco, perteneciente al partido de Pehuajó.

Al igual que en Roberts y Rivadavia, el feriado tendrá alcance local y estará vinculado a una fecha significativa para la comunidad.

Qué localidades tendrán feriado el 20 de agosto.

¿El feriado alcanza a toda la provincia de Buenos Aires?

No. El jueves 20 de agosto no será un feriado provincial ni nacional. El descanso estará limitado a los trabajadores y actividades comprendidos en las localidades indicadas.

Por este motivo, quienes residan o trabajen en otras ciudades bonaerenses deberán cumplir normalmente con su jornada laboral, salvo que exista alguna disposición particular que establezca lo contrario.

En el caso del sector privado, también será importante verificar las condiciones específicas de cada actividad y empleador.

Cómo queda el calendario de agosto

El feriado local del jueves 20 de agosto se suma al feriado nacional del lunes 17, establecido en todo el país por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Para los trabajadores alcanzados, la semana quedará de la siguiente manera:

Lunes 17 de agosto: feriado nacional por San Martín.

Martes 18 de agosto: jornada laboral habitual.

Miércoles 19 de agosto: jornada laboral habitual.

Jueves 20 de agosto: feriado local en Roberts, Rivadavia y Estación Guanaco.

Así, un grupo de trabajadores bonaerenses tendrá un nuevo día de descanso en plena semana, apenas unos días después del feriado nacional de agosto.