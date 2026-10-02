El segundo lunes de octubre es feriado en Estados Unidos todos los años.

El calendario oficial de feriados federales de Estados Unidos establece 11 días festivos en total y el 12 de octubre se encuentra en la lista, dado que el país conmemorará Columbus Day, como hace todos los años el segundo lunes de este mes.

Durante los días contemplados en el cronograma oficial, las instituciones bancarias cesan su atención presencial, limitando las operaciones que pueden realizarse.

Columbus Day: historia de este feriado en Estados Unidos

Este día conmemora la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 a América. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos detalla que el aniversario N° 400 inspiró la primera festividad oficial en el país y desde entonces se llevan a cabo programas escolares, obras de teatro y festividades para recordar la fecha.

El primer estado en observar este día festivo como feriado fue Colorado, el 1 de abril de 1907. Nueva York, por su parte, declaró Columbus Day en 1909 y, finalmente, Franklin D. Roosevelt lo declaró feriado federal durante su presidencia en 1934.

Desde 1971, cuando se determinó que Columbus Day se celebraría el segundo lunes de octubre, los desfiles formarn parte de la tradición de esta festividad.

El 12 de octubre es feriado federal en Estados Unidos.

Los bancos cerrarán sus puertas el lunes 12 de octubre: qué hay que considerar

USA.gov especifica que, durante los feriados federales, los bancos de todo el país permanecen cerrados y cesan por completo su atención presencial. Si bien aquellas gestiones que deban efectuarse en persona no podrán realizarse, los ATMs operan con normalidad durante estos días para operaciones básicas.

También funcionan de manera regular aplicaciones y sitios bancarios, aunque la recomendación siempre es consultar en el sitio web oficial de cada institución por si existe algún cambio de horario que deba conocerse.

Otras instituciones que cierran sus puertas durante el feriado del 12 de octubre

Las oficinas gubernamentales no esenciales y diversos negocios del sector privado que respetan estas fechas también bajan sus persianas.

¿Quiénes trabajan el 12 de octubre deben recibir un pago extra?

Según la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA) de Estados Unidos, la respuesta es no. Los empleadores no deben pagar adicional a quienes deban mantenerse en actividad durante:

Fines de semana

Días feriados

Días de descanso

La paga extra solo corresponde si el contrato de trabajo contempla ese acuerdo específico.

Otros días feriado que habrá en Estados Unidos este 2026

El calendario oficial estipula también: