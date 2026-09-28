A los colombianos les quedan cinco días festivos antes de terminar 2026. Las fechas se concentran entre octubre, noviembre y diciembre e incluyen celebraciones culturales, históricas y religiosas, por lo que todavía habrá varias jornadas de descanso antes de finalizar el año.

El próximo festivo será el lunes 12 de octubre, correspondiente al Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Luego habrá otros dos días festivos en noviembre, ambos trasladados al lunes por las disposiciones de la Ley Emiliani, lo que permitirá formar fines de semana de tres días.

En diciembre quedarán dos fechas más: el martes 8, Día de la Inmaculada Concepción, y el viernes 25, Navidad. A diferencia de los festivos de octubre y noviembre, estas dos jornadas no formarán un puente de tres días debido al día de la semana en que caerán.

¿Cuáles son los cinco festivos que quedan en Colombia en 2026?

El primer descanso será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, denominación que reemplazó al antiguo Día de la Raza. Al caer directamente en lunes, esta fecha permitirá un fin de semana de tres días para quienes descansan sábado y domingo.

El lunes 2 de noviembre se conmemorará el Día de Todos los Santos, cuya fecha original es el domingo 1 de noviembre, por lo que se traslada al lunes. Por su parte, el lunes 16 de noviembre será el festivo por la Independencia de Cartagena, celebración que oficialmente corresponde al 11 de noviembre y que también se traslada según las disposiciones de la Ley Emiliani.

Los últimos meses de 2026 tendrán cinco jornadas festivas en Colombia, con tres puentes entre octubre y noviembre y dos celebraciones en diciembre. (Fuente: Freepik)

¿Cuándo serán los festivos de diciembre de 2026?

El primer feriado de diciembre será el martes 8, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una fecha religiosa que mantiene su día establecido en el calendario.

El último festivo de 2026 será en Navidad, el 25 de diciembre. Al caer viernes, esta fecha permitirá un fin de semana extendido para cientos de colombianos.

¿Cuándo habrá puentes festivos antes de terminar 2026?

Los próximos puentes festivos estarán concentrados en octubre y noviembre. El lunes 12 de octubre, el lunes 2 de noviembre y el lunes 16 de noviembre permitirán contar con fines de semana de tres días.

La distribución de las fechas permite organizar con anticipación viajes, reuniones familiares y otras actividades durante los últimos meses del año. Después de los dos festivos de diciembre, el calendario de días festivos de 2026 llegará a su fin con la celebración de Navidad el viernes 25 de diciembre.